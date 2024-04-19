У ДТЕК заявили, що в Києві можуть впровадити погодинні графіки вимкнення світла

Енергетики лагодять енергосистему. Фото: ДТЕК

У Києві можуть бути введені обмеження на постачання електроенергій. Енергетики просять киян зменшити енергоспоживання у пікові години.

Про це заявив гендиректор компанії Денис Бондар у п'ятницю, 19 квітня.

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Основні причини такого кроку:

Збільшення споживання електроенергії : З настанням весни спостерігається зростання потреби в електриці.

: З настанням весни спостерігається зростання потреби в електриці. Ушкодження інфраструктури через обстріли: Атаки російських військ на українські енергетичні об’єкти призводять до їхнього руйнування та недостатності електропостачання.

"У випадку підвищеного попиту споживання електричної енергії з урахуванням тих пошкоджень на мережі, що сьогодні є, то маємо ймовірність застосування графіків, якщо далі буде обстріл наших енергооб'єктів", — підкреслив Бондар.

У ДТЕК заявили, що вони активно працюють над зниженням можливості масових відключень електроенергії:

Відновлювальні заходи : Команди фахівців здійснюють ремонтні роботи для відновлення ушкоджених елементів системи електропостачання.

: Команди фахівців здійснюють ремонтні роботи для відновлення ушкоджених елементів системи електропостачання. Заклики до економного споживання: ДТЕК звертається до жителів Києва з проханням ощадливого використовувати електричну енергію, зокрема у часи пікового споживання, які припадають на ранкові (з 7 до 11 години) та вечірні (з 17 до 23 години) години.

Нагадаємо, в "Укренерго" пояснили, хто в Україні має готуватися до графіків відключення електроенергії.

Раніше ми писали, що Укренерго відповіли, яка існує ймовірність відключень електроенергії по всій Україні.