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У ДТЕК заявили, що в Києві можуть впровадити погодинні графіки вимкнення світла

19 квітня 2024 23:20
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У ДТЕК заявили, що в Києві можуть впровадити погодинні графіки вимкнення світла
Енергетики лагодять енергосистему. Фото: ДТЕК
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Києві можуть бути введені обмеження на постачання електроенергій. Енергетики просять киян зменшити енергоспоживання у пікові години.

Про це заявив гендиректор компанії Денис Бондар у п'ятницю, 19 квітня.

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Основні причини такого кроку:

  • Збільшення споживання електроенергії: З настанням весни спостерігається зростання потреби в електриці.
  • Ушкодження інфраструктури через обстріли: Атаки російських військ на українські енергетичні об’єкти призводять до їхнього руйнування та недостатності електропостачання.

"У випадку підвищеного попиту споживання електричної енергії з урахуванням тих пошкоджень на мережі, що сьогодні є, то маємо ймовірність застосування графіків, якщо далі буде обстріл наших енергооб'єктів", — підкреслив Бондар.

У ДТЕК заявили, що вони активно працюють над зниженням можливості масових відключень електроенергії:

  • Відновлювальні заходи: Команди фахівців здійснюють ремонтні роботи для відновлення ушкоджених елементів системи електропостачання.
  • Заклики до економного споживання: ДТЕК звертається до жителів Києва з проханням ощадливого використовувати електричну енергію, зокрема у часи пікового споживання, які припадають на ранкові (з 7 до 11 години) та вечірні (з 17 до 23 години) години.

Нагадаємо, в "Укренерго" пояснили, хто в Україні має готуватися до графіків відключення електроенергії.

Раніше ми писали, що Укренерго відповіли, яка існує ймовірність відключень електроенергії по всій Україні.

Київ
електроенергія
сфера енергетики
ДТЕК
енергосистема
енергетика

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