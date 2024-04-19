У ДТЕК заявили, що в Києві можуть впровадити погодинні графіки вимкнення світла
У Києві можуть бути введені обмеження на постачання електроенергій. Енергетики просять киян зменшити енергоспоживання у пікові години.
Про це заявив гендиректор компанії Денис Бондар у п'ятницю, 19 квітня.
Чому можуть впровадити графіки відключення світла
Основні причини такого кроку:
- Збільшення споживання електроенергії: З настанням весни спостерігається зростання потреби в електриці.
- Ушкодження інфраструктури через обстріли: Атаки російських військ на українські енергетичні об’єкти призводять до їхнього руйнування та недостатності електропостачання.
"У випадку підвищеного попиту споживання електричної енергії з урахуванням тих пошкоджень на мережі, що сьогодні є, то маємо ймовірність застосування графіків, якщо далі буде обстріл наших енергооб'єктів", — підкреслив Бондар.
У ДТЕК заявили, що вони активно працюють над зниженням можливості масових відключень електроенергії:
- Відновлювальні заходи: Команди фахівців здійснюють ремонтні роботи для відновлення ушкоджених елементів системи електропостачання.
- Заклики до економного споживання: ДТЕК звертається до жителів Києва з проханням ощадливого використовувати електричну енергію, зокрема у часи пікового споживання, які припадають на ранкові (з 7 до 11 години) та вечірні (з 17 до 23 години) години.
Нагадаємо, в "Укренерго" пояснили, хто в Україні має готуватися до графіків відключення електроенергії.
Раніше ми писали, що Укренерго відповіли, яка існує ймовірність відключень електроенергії по всій Україні.
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