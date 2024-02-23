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В двух киевских ТЦК незаконно списали офицеров запаса с военного учета

23 февраля 2024 20:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В двух киевских ТЦК незаконно списали офицеров запаса с военного учета
Сотрудники ТЦК и СП. Иллюстративное фото: tck.pl.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киеве Военная служба правопорядка провела проверку в Голосеевском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Были обнаружены правонарушения в безосновательном исключении из военного учета офицеров запаса.

Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

Результаты проверки столичных ТЦК

В прокуратуре указали, что 11 сентября 2023 было выявлено правонарушение в Голосеевском РТЦК Киева. Как оказалось, в военкомате незаконно исключили из военного учета офицеров запаса. Такие действия квалифицированы как уголовное правонарушение по факту халатного отношения к военной службе.

ВСП указала, что списание офицеров было безосновательным из-за отсутствия в их личных делах сведений о болезнях и нарушении процедуры исключения.

"Постановление ВЛК на офицеров запаса, признанные непригодными к военной службе с исключением из военного учета, оформляется исключительно свидетельством о болезни, которое подлежит обязательному рассмотрению за утверждение штатной ВЛК региона", — говорится в документе.

Результаты проверки
Результаты проверки. Фото: Слідство.Інфо
Результаты проверки
Результаты проверки. Фото: Слідство.Інфо

В настоящее время продолжается досудебное расследование ДБР. В ведомстве никаких комментариев о ситуации не предоставили, ссылаясь на тайну следствия.

Такие же нарушения были обнаружены и в Печерском РТЦК Киева, где незаконно списали офицеров запаса. В течение 2022-2023 годов с военного учета было снято по меньшей мере 24 военнослужащих.

Также мы писали о том, что во Львовской области двух работников Самборского ТЦК будут судить. Военнослужащие пытали и незаконно удерживали граждан.

ГБР
Украина
военкомат
нарушения
военный учет
проверки
ТЦК и СП
офицеры

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