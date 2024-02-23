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У двох київських ТЦК незаконно списали офіцерів запасу з військового обліку

23 лютого 2024 20:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У двох київських ТЦК незаконно списали офіцерів запасу з військового обліку
Співробітники ТЦК та СП. Ілюстративне фото: tck.pl.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Києві Військова служба правопорядку (ВСП) провела перевірку у Голосіївському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Було виявлено правопорушення у безпідставному виключенні з військового обліку офіцерів запасу. 

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо".

Результати перевірки столичних ТЦК

У прокуратурі вказали, що 11 вересня 2023 року було виявлено правопорушення у Голосіївському РТЦК Києва. Як виявилося, у військкоматі незаконно виключили з військового обліку офіцерів запасу. Такі дії кваліфіковано як кримінальне правопорушення за фактом недбалого ставлення до військової служби.

ВСП вказала, що списання офіцерів було безпідставним, через відсутність у їх особових справах відомостей про хвороби та порушення процедури виключення.

"Постанови ВЛК на офіцерів запасу, яких визнано непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, оформлюється виключно свідоцтвом про хворобу, яке підлягає обовʼязковому розгляду за затвердження штатною ВЛК регіону", — йдеться у документі. 

Результати перевірки
Результати перевірки. Фото: Слідство.Інфо
Результати перевірки
Результати перевірки. Фото: Слідство.Інфо

Наразі триває досудове розслідування ДБР. У відомстві жодних коментарів про ситуацію не надали, посилаючись на таємницю слідства. 

Такі ж порушення виявили і в Печерському РТЦК Києва, де незаконно списали офіцерів запасу. Протягом 2022-2023 років з військового обліку було знято щонайменше 24 військовослужбовців. 

Також ми писали про те, що на Львівщині двох працівників Самбірського ТЦК будуть судити. Військкоми катували та незаконно утримували громадян.

ДБР
Україна
військкомат
порушення
військовий облік
перевірки
ТЦК та СП
офіцери

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