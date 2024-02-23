У двох київських ТЦК незаконно списали офіцерів запасу з військового обліку

Співробітники ТЦК та СП. Ілюстративне фото: tck.pl.ua

У Києві Військова служба правопорядку (ВСП) провела перевірку у Голосіївському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Було виявлено правопорушення у безпідставному виключенні з військового обліку офіцерів запасу.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо".

Результати перевірки столичних ТЦК

У прокуратурі вказали, що 11 вересня 2023 року було виявлено правопорушення у Голосіївському РТЦК Києва. Як виявилося, у військкоматі незаконно виключили з військового обліку офіцерів запасу. Такі дії кваліфіковано як кримінальне правопорушення за фактом недбалого ставлення до військової служби.

ВСП вказала, що списання офіцерів було безпідставним, через відсутність у їх особових справах відомостей про хвороби та порушення процедури виключення.

"Постанови ВЛК на офіцерів запасу, яких визнано непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, оформлюється виключно свідоцтвом про хворобу, яке підлягає обовʼязковому розгляду за затвердження штатною ВЛК регіону", — йдеться у документі.

Результати перевірки. Фото: Слідство.Інфо

Результати перевірки. Фото: Слідство.Інфо

Наразі триває досудове розслідування ДБР. У відомстві жодних коментарів про ситуацію не надали, посилаючись на таємницю слідства.

Такі ж порушення виявили і в Печерському РТЦК Києва, де незаконно списали офіцерів запасу. Протягом 2022-2023 років з військового обліку було знято щонайменше 24 військовослужбовців.

Також ми писали про те, що на Львівщині двох працівників Самбірського ТЦК будуть судити. Військкоми катували та незаконно утримували громадян.