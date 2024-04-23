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В двух районах Киева местные обнаружили снаряд и гранату

23 апреля 2024 08:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В двух районах Киева местные обнаружили снаряд и гранату
Найдена граната. Фото: Патрульная полиция Киева
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На улицах среди Киева местные обнаружили снаряд и гранату. Инциденты произошли в Оболонском и Деснянском районах.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

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Отмечается, что в одном из парков Оболонского района киевлянин обнаружил часть снаряда, другой мужчина заметил гранату у мусорного бака в Деснянском районе.

Патрульные сразу обеспечили охрану мест и вызвали на места следователей и взрывотехников.

"Друзья, напоминаем, в случае обнаружения подозрительных предметов, ни в коем случае не прикасайтесь к ним, не подпускайте других людей и немедленно сообщите о находках соответствующих служб!" — призывают в полиции.

В Киеве нашли снаряд на улице
Найден снаряд. Фото: Патрульная полиция Киева
Взрывоопасные предметы в Киеве
Скриншот поста

Напомним, в Одесской области мужчина нашел оружие на улице и решил оставить его у себя.

Добавим, недавно в Черновцах пьяный мужчина взорвал в квартире гранату.

Киев
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боеприпасы
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война в Украине
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