В двух районах Киева местные обнаружили снаряд и гранату

Найдена граната. Фото: Патрульная полиция Киева

На улицах среди Киева местные обнаружили снаряд и гранату. Инциденты произошли в Оболонском и Деснянском районах.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

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Отмечается, что в одном из парков Оболонского района киевлянин обнаружил часть снаряда, другой мужчина заметил гранату у мусорного бака в Деснянском районе.

Патрульные сразу обеспечили охрану мест и вызвали на места следователей и взрывотехников.

"Друзья, напоминаем, в случае обнаружения подозрительных предметов, ни в коем случае не прикасайтесь к ним, не подпускайте других людей и немедленно сообщите о находках соответствующих служб!" — призывают в полиции.

Найден снаряд. Фото: Патрульная полиция Киева

Скриншот поста

Напомним, в Одесской области мужчина нашел оружие на улице и решил оставить его у себя.

Добавим, недавно в Черновцах пьяный мужчина взорвал в квартире гранату.