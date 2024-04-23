В двух районах Киева местные обнаружили снаряд и гранату
На улицах среди Киева местные обнаружили снаряд и гранату. Инциденты произошли в Оболонском и Деснянском районах.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
Взрывоопасные предметы в Киеве
Отмечается, что в одном из парков Оболонского района киевлянин обнаружил часть снаряда, другой мужчина заметил гранату у мусорного бака в Деснянском районе.
Патрульные сразу обеспечили охрану мест и вызвали на места следователей и взрывотехников.
"Друзья, напоминаем, в случае обнаружения подозрительных предметов, ни в коем случае не прикасайтесь к ним, не подпускайте других людей и немедленно сообщите о находках соответствующих служб!" — призывают в полиции.
Напомним, в Одесской области мужчина нашел оружие на улице и решил оставить его у себя.
Добавим, недавно в Черновцах пьяный мужчина взорвал в квартире гранату.
Читайте Новини.LIVE!