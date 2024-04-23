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У двох районах Києва місцеві знайшли снаряд та гранату

23 квітня 2024 08:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У двох районах Києва місцеві знайшли снаряд та гранату
Знайдена граната. Фото: Патрульна поліція Києва
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На вулицях серед Києва місцеві знайшли снаряд та гранату. Інциденти сталися в Оболонському та Деснянському районах. 

Про це інформує Патрульна поліція Києва.

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Зазначається, що в одному з парків Оболонського району киянин виявив частину снаряду, інший чоловік помітив гранату біля сміттєвого баку у Деснянському районі. 

Патрульні відразу забезпечили охорону місць подій та викликали на місця слідчих й вибухотехніків.

"Друзі, нагадуємо, у разі виявлення підозрілих предметів, в жодному разі не торкайтеся їх, не підпускайте інших людей та негайно повідомте про знахідки відповідні служби!" — закликають у поліції. 

У Києві знайшли снаряд на вулиці
Знайдений снаряд. Фото: Патрульна поліція Києва
Вибухонебезпечні предмети в Києві
Скриншот допису

Нагадаємо, на Одещині чоловік знайшов зброю на вулиці та вирішив залишити її у себе.

Додамо, нещодавно у Чернівцях п'яний чоловік підірвав у квартирі гранату.

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