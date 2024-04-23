У двох районах Києва місцеві знайшли снаряд та гранату
На вулицях серед Києва місцеві знайшли снаряд та гранату. Інциденти сталися в Оболонському та Деснянському районах.
Про це інформує Патрульна поліція Києва.
Вибухонебезпечні предмети у Києві
Зазначається, що в одному з парків Оболонського району киянин виявив частину снаряду, інший чоловік помітив гранату біля сміттєвого баку у Деснянському районі.
Патрульні відразу забезпечили охорону місць подій та викликали на місця слідчих й вибухотехніків.
"Друзі, нагадуємо, у разі виявлення підозрілих предметів, в жодному разі не торкайтеся їх, не підпускайте інших людей та негайно повідомте про знахідки відповідні служби!" — закликають у поліції.
Нагадаємо, на Одещині чоловік знайшов зброю на вулиці та вирішив залишити її у себе.
Додамо, нещодавно у Чернівцях п'яний чоловік підірвав у квартирі гранату.
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