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В Фонде госимущества рассказали, что будет с ТРЦ "Ocean Plaza" дальше

16 мая 2024 17:22
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Большая приватизация: подробности от Фонда госимущества
Виталий Коваль. Скриншот видео
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Сегодня Украина близка к большой приватизации как никогда. Проведены соответствующие аукционные комиссии и определенный перечень объектов, которые будут выставлены на продажу в этом году. Среди крупных — гостиницы "Украина", "Козацький", завод "Аэрок", Объединенная горнодобывающая компания, ТРЦ "Ocean Plaza" и другие.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

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"Что касается гостиницы "Украина", то прошла аукционная комиссия, проведена оценка, определена стартовая стоимость в 1 млрд 47 млн грн. Во время аукциона цена вырастет, и чем больше тем лучше. Конкуренция должна поспособствовать активной торговле за этот объект. Впервые большая приватизация будет проходить на большой площадке — на "Прозоро", — отметил Коваль.

Ocean Plaza
ТРЦ "Ocean Plaza". Фото: google.com

Также этим летом на продажу планируют выставить ТРЦ "Ocean Plaza". Стартовая цена — 1 млрд 650 млн, за долю государства — 66,65%. Кроме данного ТРЦ, на продажу выставят еще гостиницу "Козацька", завод "Аэрок", ОГК — Объединенная горнодобывающая компания и другие. Всего — 19 крупных объектов.

"Козацький" — голубая фишка в этом году. Ожидаем оживленную конкуренцию. Но общий список будет меняться. Некоторые уже не будут в списке крупной приватизации, ведь находятся на оккупированной территории, например, завод в Мариуполе. Или если предприятие попало под объединение или под переход в стратегическую отрасль", — подытожил Коваль.

Напомним, Львовская областная прокуратура через суд отстояла интересы территориальной общины по истребованию незаконного владения недвижимого имущества. Речь идет о помещении Дома ученых, расположенном в центре Львова и общая площадь которого составляет более 3200 кв. м.

госбюджет
приватизация
Фонд госимущества
ТРЦ
Ocean Plaza

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