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У Фонді держмайна розповіли, що буде із ТРЦ "Ocean Plaza" далі

16 травня 2024 17:22
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Велика приватизація: подробиці від Фонду держмайна
Віталій Коваль. Скріншот відео
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

На сьогодні Україна близька до великої приватизації як ніколи. Проведено відповідні аукціонні комісії і визначено перелік об’єктів, які будуть виставлені на продаж вже цього року. Серед великих — готелі "Україна", "Козацький", завод "Аерок", Об’єднана гірничо-видобувна компанія, ТРЦ "Ocean Plaza" та інші.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE розповів голова Фонду держмайна Віталій Коваль. 

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"Щодо готелю "Україна", то пройшла аукціонна комісія, проведена оцінка, визначена стартова вартість в 1 млрд 47 млн грн. Під час аукціону ціна зросте, і чим на більше тим краще. Конкуренція повинна посприяти активній торгівлі за цей об’єкт. Вперше велика приватизація буде проходити на великому майданчику — на "Прозоро", — зазначив Коваль.

Ocean Plaza
Ocean Plaza. Фото: google.com

Також цього літа на продаж планують виставити ТРЦ "Ocean Plaza". Стартова ціна — 1 млрд 650 млн, за частку держави — 66,65%. Окрім цього ТРЦ, на продаж виставлять ще готель "Козацький", завод "Аерок", ОГК — Об’єднана гірничо-видобувна компанія та інші. Загалом — 19 великих об’єктів.

"Козацький" — блакитна фішка цього року. Очікуємо на жваву конкуренцію. Але загальний перелік змінюється. Деякі вже не будуть у списку великої приватизації, адже знаходяться на окупованій території, як наприклад, завод у Маріуполі. Або ж якщо підприємство потрапило під об’єднання чи перехід у стратегічну галузь", — підсумував Коваль.   

Нагадаємо, Львівська обласна прокуратура через суд відстояла інтереси територіальної громади щодо витребування із незаконного володіння нерухомого майна. Йдеться про приміщення Будинку вчених, який розташований у центрі Львова і загальна площа якого становить понад 3200 кв. м.

держбюджет
приватизація
Фонд держмайна
ТРЦ
Ocean Plaza

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