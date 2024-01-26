У главы столичного управления полиции обнаружили активы на 3,9 млн

Глава управления полиции Киева Александр Дыбов. Фото: Нацполиция

В Главном управлении полиции Киева будет проведено служебное расследование. Основанием для этого стало обнаружение необоснованных активов у начальника Александра Дыбова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-службы Нацполиции.

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Как известно, недавно НАПК обнаружило у начальника управления борьбы с наркопреступностью столичной полиции необоснованные активы на почти 3,9 млн грн.

По данным РБК-Украина, речь идет об Александре Дыбове.

"По поводу информации, обнародованной НАПК относительно начальника управления борьбы с наркопреступностью Главного управления полиции в г. Киеве — работник предоставил все необходимые пояснения в НАПК", — говорится в комментарии пресс-службы.

Однако для проверки всех сведений в управлении полиции будет назначено служебное расследование, в ходе которого соответствующие компетентные службы представят свою правовую оценку.

Что известно об активах Дыбова

По данным НАПК, в 2022 году жена главы управления получила право на пользование автомобилем стоимостью 697 тыс. грн, а затем продала его матери Александра.

Уже в следующем году женщина приобрела земельный участок площадью 0,12 га, который оценивается более чем в 3 млн грн.

Что касается матери Дыбова, то в 2018 году она купила две квартиры в Киеве, но там не проживает.

Напомним, что ВАКС наложил арест на имущество одесского таможенника, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Вероятно, должностное лицо занималось взяточничеством, за что приобрело квартиру за более два миллиона.

Также мы писали, что САП сообщила о подозрении двум бывшим депутатам Одесского областного совета. Чиновников подозревают в причастности к присвоению 32 судов, что нанесло государству более 80 млн грн ущерба.