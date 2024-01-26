У голови столичного управління поліції виявили активи на 3,9 млн

Голова управління поліції Києва Олександр Дибов. Фото: Нацполіція

У Головному управлінні поліції Києва проведуть службове розслідування. Підставою для цього стало виявлення необґрунтованих активів у начальника Олександра Дибова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар пресслужби Нацполіції.

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Як відомо, що нещодавно НАЗК виявила у начальника управління боротьби з наркозлочинністю столичної поліції необґрунтовані активи на майже 3,9 млн грн.

За даними РБК-Україна, йдеться про Олександра Дибова.

"З приводу інформації, оприлюдненої НАЗК щодо начальника управління боротьби з наркозлочинністю Головного управління поліції у м. Києві — працівник надав всі необхідні пояснення до НАЗК", — йдеться у коментарі пресслужби.

Проте для перевірки всіх відомостей в управлінні поліції буде призначене службове розслідування, під час якого відповідні компетентні служби нададуть свою правову оцінку.

Що відомо про активи Дибова

За даними НАЗК, у 2022 році дружина голови управління отримала право на користування автомобілем вартістю 697 тис. грн, а потім продала його матері Олександра.

Вже наступного року жінка придбала земельну ділянку площею 0,12 га, яка оцінюється у понад 3 млн грн.

Що стосується матері Дибова, то у 2018 році вона купила дві квартири у Києві, але там не проживає.

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