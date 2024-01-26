Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У голови столичного управління поліції виявили активи на 3,9 млн arrow

У голови столичного управління поліції виявили активи на 3,9 млн

26 січня 2024 17:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У голови столичного управління поліції виявили активи на 3,9 млн
Голова управління поліції Києва Олександр Дибов. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Головному управлінні поліції Києва проведуть службове розслідування. Підставою для цього стало виявлення необґрунтованих активів у начальника Олександра Дибова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар пресслужби Нацполіції.

Читайте також:

У голови управління поліції Києва знайшли активи на 3,9 млн грн

Як відомо, що нещодавно НАЗК виявила у начальника управління боротьби з наркозлочинністю столичної поліції необґрунтовані активи на майже 3,9 млн грн.

За даними РБК-Україна, йдеться про Олександра Дибова.

"З приводу інформації, оприлюдненої НАЗК щодо начальника управління боротьби з наркозлочинністю Головного управління поліції у м. Києві — працівник надав всі необхідні пояснення до НАЗК", — йдеться у коментарі пресслужби.

Проте для перевірки всіх відомостей в управлінні поліції буде призначене службове розслідування, під час якого відповідні компетентні служби нададуть свою правову оцінку.

Що відомо про активи Дибова

За даними НАЗК, у 2022 році дружина голови управління отримала право на користування автомобілем вартістю 697 тис. грн, а потім продала його матері Олександра.

Вже наступного року жінка придбала земельну ділянку площею 0,12 га, яка оцінюється у понад 3 млн грн.

Що стосується матері Дибова, то у 2018 році вона купила дві квартири у Києві, але там не проживає.

Нагадаємо, що ​ВАКС наклав арешт на майно одеського митника, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Ймовірно, посадовець займався хабарництвом, за що придбав квартиру за понад два мільйони.

Також ми писали, САП повідомила про підозру двом колишнім депутатам Одеської обласної ради. Посадовців підозрюють у причетності до привласнення 32 суден, що завдало державі понад 80 млн грн збитків.

Київ
поліція
гроші
активи
розслідування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

Актуальне по темі