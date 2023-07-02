В кафе в Киевской области пели Лепса и выгоняли тех, кто критиковал "концерт"

Люди, исполнявшие песни Лепса в заведении под Киевом. Фото: скриншот с видео

Посетители кафе в Киевской области устроили "концерт" с русскими песнями. Они исполняли композиции Григория Лепса и выгоняли людей, которые были против.

Видео инцидента опубликовал полковник ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

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В кафе "Дубровка" в селе Погребы посетители решили петь песни российского певца Григория Лепса, поддерживающего режим президента РФ Владимира Путина и войну против Украины.

Девушка, которая также отдыхала в заведении, обратилась к администрации с жалобой. Ей сказали, что она мешает и сказали выйти из кафе.

Штефан рассказал, что на девушку, которая пожаловалась на "концерт", давят, чтобы она подписала "мировое соглашение". По его словам, заявления в полицию по поводу инцидента уже написаны.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

В МВД отреагировали на песни Лепса в заведении под Киевом

В Министерстве внутренних дел отметили, что заведение нарушило правила предоставления услуг.

"По факту нарушения правил предоставления услуг, на заведение в котором был не самый "лучший день", составили административный протокол по ч. 1 ст. 155 КУоАП. После решения суда владелец кафе должен оплатить штраф", — говорится в сообщении.

Протокол об административном правонарушении. Фото: МВД Украины

Напомним, во Львове возле памятника Адаму Мицкевичу разразился громкий скандал из-за песен путинского пропагандиста. В автомобиле Land Rover громко на всю улицу звучала песня Лепса. Трое молодых людей, которые находились в автомобиле, по просьбе сделать тише отреагировали довольно бурно.