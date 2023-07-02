У кафе в Київській області співали Лєпса та виганяли тих, хто критикував "концерт"

Люди, які виконували пісні Лєпса у закладі під Києвом. Фото: скриншот з відео

Відвідувачі кафе у Київській області влаштували "концерт" з російськими піснями. Вони виконували композиції Григорія Лєпса та виганяли людей, які були проти.

Відео інциденту опублікував полковник ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" у своєму Telegram-каналі.

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У кафе "Дубровка" в селі Погреби відвідувачі вирішили співати пісні російського співака Григорія Лєпса, який підтримує режим президента РФ Володимира Путіна та війну проти України.

Дівчина, яка також відпочивала у закладі, звернулась до адміністрації зі скаргою. Їй сказали, що вона заважає та сказали вийти із кафе.

Штефан розповів, що на дівчину, яка поскаржилася на "концерт", тиснуть, щоб вона підписана "мирову угоду". За його словами, заяви в поліцію щодо інциденту вже написані.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика.

У МВС відреагували на пісні Лєпса в закладі під Києвом

У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що заклад порушив правила надання послуг.

"За фактом порушення правил надання послуг, на заклад в якому був не самий "лучший день", склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 155 КУпАП. Після рішення суду власник кафе має сплатити штраф", — йдеться у повідомленні.

Протокол про адміністративне правопорушення. Фото: МВС України

Нагадаємо, у Львові біля пам'ятника Адаму Міцкевичу зчинився гучний скандал через пісні путінського пропагандиста. В автомобілі Land Rover голосно на всю вулицю лунала пісня Лєпса. Троє молодиків, які перебували в автівці, на прохання зробити тихіше відреагували досить бурхливо.