У руководства Укрзализныци НАБУ проводит обыски

Укрзализныця. Фото: УЗ

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят обыски у председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Лященко. Обыски проходят по делу о злоупотреблениях, выявленных в закупках железнодорожной компании.

Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Читайте также:

Стало известно, что по этому делу также фигурирует автомобиль, который "за определенные услуги" при проведении закупок получил один из чиновников Укрзализныци.

Что этому предшествовало

В рамках этого дела 22 мая НАБУ провело следственные действия у директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" Эдуарда Крицына. Он контролирует службу внутренней безопасности Укрзализныци, которая имеет отношение ко всем тендерам компании.

До этого Крицин работал в СБУ и был связан с Артемом Шилом, приближенным к заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову, "курирующему" правоохранительные органы. В частности, Шило был внештатным советником Офиса Президента. В прошлом году на работу в Укрзализныцю устроили также Александра Скуратова, который являлся водителем Шила.

Взяточничество в УЗ — не первый раз

Как известно, в мае НАБУ и САП разоблачили схему получения взятки должностным лицам Укрзализныци за содействие в заключении договоров с "нужными поставщиками" для нужд железной дороги. Тогда задержали заместителя директора филиала "Центр обеспечения производства", в Укрзализныце заявили, что уволили этого чиновника еще до его задержания.

По данным следствия, за свои "услуги" он получил новый автомобиль Toyota Camry, приобретенный в автосалоне за 1,55 млн. грн.

Лещенко был назначен председателем правления УЗ

Напомним, в марте Кабинет министров назначил главой правления АО "Укрзализныця" Евгения Лященко сроком на два года. До этого он занимал должность члена правления железной дороги и отвечал за финансовый блок в компании.

С 2012 года он занимал должность финансового директора "Медиа Группа Украина", а с 1 июля 2014 года был назначен директором холдинга, который являлся частью медиа-бизнеса группы SCM Ахметова, где работал вплоть до 2019 года.

Напомним, по материалам НАБУ и САП в суд направлено дело в отношении заместителя начальника одной из служб регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця". Обвиняемый нанес ущерб почти на 10 млн гривен.