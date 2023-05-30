У керівництва Укрзалізниці НАБУ проводить обшуки

Укрзалізниця. Фото: УЗ

Працівники Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка. Обшуки відбуваються щодо справи про зловживання, виявлені у закупівлях залізничної компанії.

Про це повідомляє УП із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

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Стало відомо, що у цій справі також фігурує автомобіль, який "за певні послуги" при проведенні закупівель отримав один із посадовців Укрзалізниці.

Що цьому передувало

У рамках цієї справи 22 травня НАБУ провело слідчі дії в директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" Едуарда Кріцина. Він контролює службу внутрішньої безпеки Укрзалізниці, яка має стосунок до всіх тендерів компанії.

До цього Кріцин працював у СБУ і був пов'язаний із Артемом Шилом, наближеним до заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова, який "курує" правоохоронні органи. Зокрема, Шило був позаштатним радником Офісу Президента. Минулого року на роботу в Укрзалізницю влаштували також Олександра Скуратова, який був водієм Шила.

Хабарництво в УЗ — не вперше

Як відомо, у травні НАБУ і САП викрили схему отримання хабаря посадовцем Укрзалізниці за сприяння в укладенні договорів з "потрібними постачальниками" для потреб залізниці. Тоді затримали заступника директора філії "Центр забезпечення виробництва", в Укрзалізниці заявили, що звільнили цього посадовця ще до його затримання.

За даними слідства, за свої "послуги" він отримав новий автомобіль Toyota Camry, придбаний в автосалоні за 1,55 млн грн.

Лященка призначили головою правління УЗ

Нагадаємо, у березні Кабінет міністрів призначив головою правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка строком на два роки. До цього він займав посаду члена правління залізниці й відповідав за фінансовий блок питань у компанії.

З 2012 року він обіймав посаду фінансового директора "Медіа Група Україна", а з 1 липня 2014 року був призначений директором холдингу, який був частиною медіабізнесу групи SCM Ахметова, де працював аж до 2019 року.

Нагадаємо, за матеріалами НАБУ та САП до суду скеровано справу щодо заступника начальника однієї зі служб регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця". Обвинувачений завдав збитків на майже 10 млн гривень.

