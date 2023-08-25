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У Киева есть много денег: Корниенко предложил, на что их тратить

25 августа 2023 06:16
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Скандальные закупки в войну: Корниенко заявил, на что у Киева есть деньги
Ремонт дорог в Киеве. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Дискуссия о расходах государственных средств ведется не только между гражданами, но и между политиками. Что же строить — укрытие или дороги? Все зависит от власти в городах. У Киева, например, есть деньги, чтобы делать выбор.

Такое мнение высказал в эксклюзивном разговоре с Новини.LIVE первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко во время VI Международного ветеранского форума "Украина. Защитники. Будущее".

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"Сейчас большая ведется дискуссия, надо ли, условно, класть брусчатку и делать фонтаны. Я думаю, что мы должны больше работать над обороноспособностью, над военной составляющей экономики — это понятно. Но когда город самоуправляющийся и у него есть децентрализованные полномочия, и когда у города есть много денег — у Киева, например, или в других городах миллионниках — они могут выбирать, сделать что-то красивое или сделать что-то и для ветеранов, и для маломобильных категорий", — сказал Корниенко.

Корниенко
Первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко. Фото: Новини.LIVE

Он добавил, что парламентариям следует вернуться к дискуссии о надзоре за действиями местного самоуправления. В Раде есть соответствующий законопроект 4298.

Напомним, по Украине распространился очередной скандал, касающийся тендерных закупок. Отмечается, что "Оператор газотранспортной системы" решил заказать кресла с повышенным комфортом, чтобы пользоваться круглосуточно, оно называется Sedus Mr 24. Стоимость кресел заоблачная — более трех тысяч евро за одно.

Также недавно столичные прокуроры сообщили о подозрении начальнику одного из коммунальных предприятий за растрату бюджетных средств. Речь идет о почти четверти миллиона гривен.

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