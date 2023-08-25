Скандальні закупівлі у війну: Корнієнко заявив, на що у Києва є гроші

Ремонт дороги у Києві. Фото: Новини.LIVE

Дискусія щодо витрат державних коштів ведеться не лише між громадянами, а й між політиками. Що ж будувати — укриття чи дороги? Все залежить від влади на місцях. У Києва, наприклад, є гроші, аби робити вибір.

Таку думку висловив в ексклюзивній розмові з Новини.LIVE перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко під час VІ Міжнародного ветеранського форуму "Україна. Захисники. Майбутнє".

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"Зараз велика ведеться дискусія, чи треба, умовно, класти бруківку і робити фонтани. Я думаю, що ми маємо більше працювати над обороноздатністю, над військовою складовою економіки — це зрозуміло. Але коли місто самоврядне і в нього є децентралізовані повноваження, і коли у міста є багато грошей — у Києва наприклад, або в інших містах мільйонниках — вони можуть обирати, зробити щось красиве чи зробити щось і для ветеранів, і для маломобільних категорій", — сказав Корнієнко.

Перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко. Фото: Новини.LIVE

Він додав, що парламентарям треба повернутися до дискусії щодо нагляду за діями місцевого самоврядування. В Раді є відповідний законопроєкт 4298.

Нагадаємо, Україною поширився черговий скандал, який стосується тендерних закупівель. Зазначається, що "Оператор газотранспортної системи" вирішив замовити крісла з підвищеним комфортом, щоб користуватися цілодобово, воно має назву — Sedus Mr 24. Вартість крісел є захмарною — понад три тисячі євро за одне.

Також нещодавно столичні прокурори повідомили про підозру начальнику одного із комунальних підприємств за розтрату бюджетних коштів. Йдеться про майже чверть мільйона гривень.