Обстрел Киева 10 июня — пострадали 4 человека

Бригада скорой помощи. Иллюстративное фото: itmed.org

Россияне в ночь на 10 июня массированно атаковали Киев дронами. В результате обстрелов количество пострадавших возросло.

Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

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"Четверо пострадавших в столице в результате ночной атаки на город. Всех медики госпитализировали", — говорится в сообщении.

Напомним, что несколько часов назад было известно о по меньшей мере двух пострадавших. В частности, в Дарницком и Шевченковском районах.

Также мы писали, из-за массированной атаки РФ, почти в каждом районе столицы зафиксированы пожары и повреждения. Подробнее о последствиях можно узнать по этой ссылке.