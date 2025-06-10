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Головна Київ У Києві зросла кількість постраждалих — всіх госпіталізували

У Києві зросла кількість постраждалих — всіх госпіталізували

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Дата публікації: 10 червня 2025 06:05
Обстріл Києва 10 червня — постраждали 4 людини
Бригада швидкої допомоги. Ілюстративне фото: itmed.org

Росіяни в ніч проти 10 червня масовано атакували Київ дронами. Внаслідок обстрілу кількість постраждалих зросла.

Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

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Постраждалі у Києві через обстріл РФ в ніч проти 10 червня

"Четверо постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки на місто. Всіх медики госпіталізували", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що кілька годин тому було відомо про щонайменше двох постраждалих. Зокрема, у Дарницькому та Шевченківському районах.

Також ми писали, через масовану атаку РФ, майже у кожному районі столиці зафіксовано пожежі та пошкодження. Детальніше про наслідки можна дізнатися за цим посиланням.

Віталій Кличко Київ обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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