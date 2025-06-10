Обстріл Києва 10 червня — постраждали 4 людини

У Києві зросла кількість постраждалих — всіх госпіталізували
Бригада швидкої допомоги. Ілюстративне фото: itmed.org
Росіяни в ніч проти 10 червня масовано атакували Київ дронами. Внаслідок обстрілу кількість постраждалих зросла.
Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
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"Четверо постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки на місто. Всіх медики госпіталізували", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що кілька годин тому було відомо про щонайменше двох постраждалих. Зокрема, у Дарницькому та Шевченківському районах.
Також ми писали, через масовану атаку РФ, майже у кожному районі столиці зафіксовано пожежі та пошкодження. Детальніше про наслідки можна дізнатися за цим посиланням.
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