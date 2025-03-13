В Киеве подросток получил тяжелые ожоги, взобравшись на вагон электрички

В Киеве 12-летний парень получил ожоги на вагоне электрички
В Киеве 12-летний подросток вылез на вагон электрички на станции "Киев-Волынский". Мальчика поразило электрическим током, в результате чего он получил тяжелые ожоги.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в четверг, 13 марта.
Ожог электрическим током
"По предварительной информации, несовершеннолетний вылез на вагон электрички и его поразило электрическим током", — говорится в сообщении.
Подростка с тяжелыми ожогами врачи госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства инцидента выясняются.
Напомним, в Одессе двое подростков залезли на крышу грузового вагона, где их ударило током. Один из парней погиб на месте, другой умер в больнице.
Ранее в Одессе мужчина попал под тепловоз, в результате чего получил тяжелые травмы.
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