У Києві підліток отримав важкі опіки, вилізши на вагон електрички

Правоохоронці на місці події. Фото: поліція Києва

У Києві 12-річний підліток виліз на вагон електрички на станції "Київ-Волинський". Хлопчика вразило електричним струмом, внаслідок чого він отримав важкі опіки.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у четвер, 13 березня.

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Опік електричним струмом

"За попередньою інформацією, неповнолітній виліз на вагон електрички і його вразило електричним струмом", — йдеться у повідомленні.

Підлітка з важкими опіками лікарі госпіталізували до медичного закладу. Наразі на місці події працюють правоохоронці. Обставини інциденту зʼясовуються.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі двоє підлітків залізли на дах вантажного вагона, де їх вдарило струмом. Один з хлопців загинув на місці, інший помер у лікарні.

Раніше в Одесі чоловік потрапив під теплотяг, внаслідок чого отримав тяжкі травми.