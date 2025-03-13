У Києві підліток отримав важкі опіки, вилізши на вагон електрички

У Києві 12-річний хлопець отримав опіки на вагоні електрички
У Києві 12-річний підліток виліз на вагон електрички на станції "Київ-Волинський". Хлопчика вразило електричним струмом, внаслідок чого він отримав важкі опіки.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у четвер, 13 березня.
Опік електричним струмом
"За попередньою інформацією, неповнолітній виліз на вагон електрички і його вразило електричним струмом", — йдеться у повідомленні.
Підлітка з важкими опіками лікарі госпіталізували до медичного закладу. Наразі на місці події працюють правоохоронці. Обставини інциденту зʼясовуються.
Нагадаємо, в Одесі двоє підлітків залізли на дах вантажного вагона, де їх вдарило струмом. Один з хлопців загинув на місці, інший помер у лікарні.
Раніше в Одесі чоловік потрапив під теплотяг, внаслідок чого отримав тяжкі травми.
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