Саммит Украина-ЕС в Киеве — что будут обсуждать политические лидеры

В Украину уже прибыли лидеры ЕС

В пятницу, 3 февраля, в Киеве состоится саммит Украина — ЕС. В столицу уже прибыли лидеры Европейского Союза во главе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. В состав делегации также вошли 15 еврокомиссаров.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Что будут обсуждать

Ключевая тема — готовность Украины к началу переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время украинская сторона готовится представить результаты выполнения рекомендаций ЕС. И ожидает положительной реакции.

"Ключевым вопросом в повестке дня должна стать перспектива скорейшего начала переговорного процесса о вступлении в ЕС после того, как Украина выполнит все рекомендации ЕК и получит положительную оценку", — заявил на днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В Офисе президента Украины накануне сообщили, что во время саммита Украина-ЕС также будут обсуждаться политические вопросы, среди которых — "формула мира", а также военное сотрудничество.

"Но безусловно, что экономика, зона свободной торговли, Соглашение об ассоциации также будут подробно рассмотрены", — сказал замглавы Офиса президента Игорь Жовква в эфире национального телемарафона.

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил об амбициозном плане обретения членства в ЕС. Он заявил, что Украина планирует присоединиться к Европейскому Союзу в течение двух лет.

Также премьер-министр сказал, что Украина господствует выполнить все семь рекомендаций Европейской комиссии как можно быстрее. В частности, в ближайшие недели решим вопрос о начале отбора судей в Конституционный суд. Ведем консультации с Еврокомиссией по этому вопросу, чтобы максимально быстро перейти к конкретным переговорам по вступлению.

Кроме того, известно, что Президент Владимир Зеленский 2 февраля встретился с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Они провели в Киеве общий брифинг.

Президент Владимир Зеленский на брифинге отметил, что во время встречи стороны обсудили вопросы санкций против России. В свою очередь Урсула фон дер Ляен заявила, что Европейский Союз завершит работу над десятым пакетом санкций к годовщине начала полномасштабной агрессии россии против Украины 24 февраля.