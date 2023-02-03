Саммит Украина-ЕС в Киеве — что будут обсуждать политические лидеры

В Киеве 3 февраля стартует саммит Украина-ЕС: что будут обсуждать
В пятницу, 3 февраля, в Киеве состоится саммит Украина — ЕС. В столицу уже прибыли лидеры Европейского Союза во главе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. В состав делегации также вошли 15 еврокомиссаров.
Об этом сообщает Радио Свобода.
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Что будут обсуждать
Ключевая тема — готовность Украины к началу переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время украинская сторона готовится представить результаты выполнения рекомендаций ЕС. И ожидает положительной реакции.
"Ключевым вопросом в повестке дня должна стать перспектива скорейшего начала переговорного процесса о вступлении в ЕС после того, как Украина выполнит все рекомендации ЕК и получит положительную оценку", — заявил на днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В Офисе президента Украины накануне сообщили, что во время саммита Украина-ЕС также будут обсуждаться политические вопросы, среди которых — "формула мира", а также военное сотрудничество.
"Но безусловно, что экономика, зона свободной торговли, Соглашение об ассоциации также будут подробно рассмотрены", — сказал замглавы Офиса президента Игорь Жовква в эфире национального телемарафона.
Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил об амбициозном плане обретения членства в ЕС. Он заявил, что Украина планирует присоединиться к Европейскому Союзу в течение двух лет.
Также премьер-министр сказал, что Украина господствует выполнить все семь рекомендаций Европейской комиссии как можно быстрее. В частности, в ближайшие недели решим вопрос о начале отбора судей в Конституционный суд. Ведем консультации с Еврокомиссией по этому вопросу, чтобы максимально быстро перейти к конкретным переговорам по вступлению.
Кроме того, известно, что Президент Владимир Зеленский 2 февраля встретился с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Они провели в Киеве общий брифинг.
Президент Владимир Зеленский на брифинге отметил, что во время встречи стороны обсудили вопросы санкций против России. В свою очередь Урсула фон дер Ляен заявила, что Европейский Союз завершит работу над десятым пакетом санкций к годовщине начала полномасштабной агрессии россии против Украины 24 февраля.