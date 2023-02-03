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У Києві 3 лютого стартує саміт Україна-ЄС: що обговорюватимуть

3 лютого 2023 10:12
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Саміт Україна-ЄС в Києві — що обговорюватимуть політичні лідери
В Україну вже прибули лідери ЄС
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 3 лютого, у Києві відбудеться саміт Україна — ЄС. До столиці вже прибули лідери Європейського Союзу на чолі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. До складу делегації також увійшли 15 єврокомісарів.

Про це повідомляє Радіо Свобода

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Що обговорюватимуть

Ключова тема — готовність України до початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Наразі українська сторона готується подати результати виконання рекомендацій ЄС. І чекає на позитивну реакцію.

"Ключовим питанням на порядку денному має стати перспектива якнайшвидшого початку переговорного процесу про вступ до ЄС після того, як Україна виконає всі рекомендації ЄК і отримає позитивну оцінку", — заявив днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В Офісі президента України напередодні повідомили, що під час саміту Україна-ЄС також обговорюватимуть політичні питання, серед яких — "формула миру", а також військову співпрацю.

"Але безумовно, що економіка, зона вільної торгівлі, Угода про асоціацію також будуть детально розглянуті", — сказав заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в ефірі національного телемарафону.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про амбітний план набуття членства в ЄС Він заявив, що Україна планує приєднатися до Європейського Союзу протягом двох років.

Також прем'єр-міністр сказав, що Україна панує виконати усі сім рекомендацій Європейської комісії якнайшвидше. Зокрема, найближчими тижнями розв'яжемо питання про початок відбору суддів до Конституційного суду. Ведемо консультації з Єврокомісією щодо цього питання, щоб максимально швидко перейти до конкретних переговорів щодо вступу.

Окрім того, відомо, що Президент Володимир Зеленський 2 лютого, зустрівся з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони провели у Києві спільний брифінг. 

Президент Володимир Зеленський на брифінгу зазначив, що під час зустрічі сторони обговорили питання санкцій проти росії. Своєю чергою, Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз завершить роботу над десятим пакетом санкцій до річниці початку повномасштабної агресії росії проти України 24 лютого.

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