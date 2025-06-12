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Главная Киев В Киеве 47-летний мужчина сжег микроавтобус военного

В Киеве 47-летний мужчина сжег микроавтобус военного

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 12:47
В Киеве мужчина поджег микроавтобус военного — ему объявили подозрение
Сожженный микроавтобус военного. Фото: t.me/kyiv_pro_office
Ключові моменти Поджог автомобиля военного

В Киеве 47-летний мужчина сжег микроавтобус военного. Злоумышленнику объявили подозрение и избрали меру пресечения.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в четверг, 12 июня.

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Поджог автомобиля военного

"При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 47-летнему киевлянину по факту умышленного уничтожения автомобиля, совершенного путем поджога", — говорится в сообщении.

У Києві чоловік спалив авто військового
Сожженный микроавтобус военного. Фото: t.me/kyiv_pro_office
Підпал автомобіля військового
Сожженный микроавтобус военного. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Правоохранители установили, что фигурант хотел заработать и согласился на поджог автомобиля военного. Он увидел микроавтобус в районе, где живет. Злоумышленник облил авто легковоспламеняющимся веществом и поджег.

Автомобіль після пожежі
Сожженный микроавтобус военного. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Мужчине уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Кроме того, сейчас устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям.

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Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Черкасской области мужчина поджег автомобиль пограничников. За совершенное он проведет в тюрьме 4,5 года.

Ранее в Ивано-Франковской области подросток поджигал авто военных по заказу России.

Киев пожар прокуратура военные автомобиль
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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