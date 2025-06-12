У Києві чоловік підпалив мікроавтобус військового — йому оголосили підозру

Спалений мікроавтобус військового. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У Києві 47-річний чоловік спалив мікроавтобус військового. Зловмиснику оголосили підозру та обрали запобіжний захід.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у четвер, 12 червня.

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Підпал автомобіля військового

"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 47-річному киянину за фактом умисного знищення автомобіля, вчиненого шляхом підпалу", — йдеться у повідомленні.

Спалений мікроавтобус військового. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Спалений мікроавтобус військового. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Правоохоронці встановили, що фігурант хотів заробити та погодився на підпал автомобіля військового. Він побачив мікроавтобус в районі, де мешкає. Зловмисник облив авто легкозаймистою речовиною та підпалив.

Спалений мікроавтобус військового. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Чоловіку вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Крім того, наразі встановлюється його причетність до аналогічних злочинів.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Черкаській області чоловік підпалив автомобіль прикордонників. За вчинене він проведе у в'язниці 4,5 року.

Раніше в Івано-Франківській області підліток підпалював авто військових на замовлення Росії.