В Киеве администратор Telegram-канала "Повестки" получил 5 лет тюрьмы
В Киеве к 5 годам тюрьмы приговорили администратора Telegram-канала "Повестки". В группе разглашалась информация о местах работы военкомов.
Об этом говорится в приговоре суда.
Тюрьма для администратора Telegram-канала о повестках
Дарницкий суд в Киеве приговорил администратора Telegram-канала "Повестки" к пяти годам лишения свободы за разглашение информации о местах работы военкомов.
Его обвинили по статье 114-1 Уголовного кодекса — препятствование законной работе Вооруженных сил Украины.
Обвиняемый, где находятся представители территориальных центров комплектации и призвал мужчин "быть осторожными" и "не попадаться на глаза военным"
Наконец, суд принял во внимание все жалобы местных военкоматов о том, что подобные сообщения о местах выдачи повесток приводят к тому, что граждане избегают таких мест и приводят к раскрытию форм и методов выполнения мобилизационного плана на территории Киева, срыву мобилизационных мероприятий и также приводят к подрыву авторитета Вооруженных Сил.
"Действия автора канала ведут к напряжению в обществе, формируют негативное отношение к представителям военкоматов и формируют устойчивую позицию для отказа от мобилизации", — говорится в приговоре.
Напомним, недавно адвокат объяснил, спасет ли условный срок от мобилизации.