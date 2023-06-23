Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве администратор Telegram-канала "Повестки" получил 5 лет тюрьмы arrow

В Киеве администратор Telegram-канала "Повестки" получил 5 лет тюрьмы

23 июня 2023 15:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве администратор Telegram-канала "Повестки" получил 5 лет тюрьмы
Люди пользуются Telegram. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве к 5 годам тюрьмы приговорили администратора Telegram-канала "Повестки". В группе разглашалась информация о местах работы военкомов.

Об этом говорится в приговоре суда.

Читайте также:

Тюрьма для администратора Telegram-канала о повестках

Дарницкий суд в Киеве приговорил администратора Telegram-канала "Повестки" к пяти годам лишения свободы за разглашение информации о местах работы военкомов.

Его обвинили по статье 114-1 Уголовного кодекса — препятствование законной работе Вооруженных сил Украины.

скриншот
Приговор суда. Фото: скриншот

Обвиняемый, где находятся представители территориальных центров комплектации и призвал мужчин "быть осторожными" и "не попадаться на глаза военным"

Наконец, суд принял во внимание все жалобы местных военкоматов о том, что подобные сообщения о местах выдачи повесток приводят к тому, что граждане избегают таких мест и приводят к раскрытию форм и методов выполнения мобилизационного плана на территории Киева, срыву мобилизационных мероприятий и также приводят к подрыву авторитета Вооруженных Сил.

"Действия автора канала ведут к напряжению в обществе, формируют негативное отношение к представителям военкоматов и формируют устойчивую позицию для отказа от мобилизации", — говорится в приговоре.

скриншот
Ухвала суда. Фото: скриншот

Напомним, недавно адвокат объяснил, спасет ли условный срок от мобилизации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас