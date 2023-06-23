В Киеве администратор Telegram-канала "Повестки" получил 5 лет тюрьмы

Люди пользуются Telegram. Фото: google.com

В Киеве к 5 годам тюрьмы приговорили администратора Telegram-канала "Повестки". В группе разглашалась информация о местах работы военкомов.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Тюрьма для администратора Telegram-канала о повестках

Дарницкий суд в Киеве приговорил администратора Telegram-канала "Повестки" к пяти годам лишения свободы за разглашение информации о местах работы военкомов.

Его обвинили по статье 114-1 Уголовного кодекса — препятствование законной работе Вооруженных сил Украины.

Приговор суда. Фото: скриншот

Обвиняемый, где находятся представители территориальных центров комплектации и призвал мужчин "быть осторожными" и "не попадаться на глаза военным"

Наконец, суд принял во внимание все жалобы местных военкоматов о том, что подобные сообщения о местах выдачи повесток приводят к тому, что граждане избегают таких мест и приводят к раскрытию форм и методов выполнения мобилизационного плана на территории Киева, срыву мобилизационных мероприятий и также приводят к подрыву авторитета Вооруженных Сил.

"Действия автора канала ведут к напряжению в обществе, формируют негативное отношение к представителям военкоматов и формируют устойчивую позицию для отказа от мобилизации", — говорится в приговоре.

Ухвала суда. Фото: скриншот

Напомним, недавно адвокат объяснил, спасет ли условный срок от мобилизации.