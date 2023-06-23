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У Києві адміністратор Telegram-каналу "Повістки" отримав 5 років ув'язнення

23 червня 2023 15:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Києві адміністратор Telegram-каналу "Повістки" отримав 5 років ув'язнення
Люди користуються Telegram. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві до 5 років в'язниці засудили адміністратора Telegram-каналу "Порядку денний".  У групі розголошувалась інформація про місця роботи військкомів.

Про це йдеться у вироку суду

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Дарницький суд Києві засудив адміністратора Telegram-каналу "Повістки" до п'яти років позбавлення волі за розголошення інформації про місця роботи військкомів.

Його звинуватили за статтею 114-1 Кримінального кодексу — перешкоджання законній роботі Збройних сил України.

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Вироку суду. Фото: скріншот

Обвинувачений, де перебувають представники територіальних центрів комплектації та закликав чоловіків "бути обережними" та "не попадатись на очі військкомів" 

Врешті, суд взяв до уваги усі скарги місцевих військкоматів про те, що подібні повідомлення про місця видачі повісток призводять до того, що громадяни уникають таких місць і призводять до розкриття форм і методів виконання мобілізаційного плану на території Києва, зриву мобілізаційних заходів і також призводять до підриву авторитету Збройних сил.

"Дії автора каналу ведуть до напруги у суспільстві, формують негативне ставлення до представників військкоматів та формують стійку позицію для відмови від мобілізації", — йдеться у вироку.

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Ухвала суду. Фото: скріншот

Нагадаємо, нещодавно адвокат пояснив, чи врятує умовний термін від мобілізації.

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