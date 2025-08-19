Адвокат за деньги снимал мужчин с розыска

Задержание адвоката. Фото: Киевская городская прокуратура/Facebook

В Киеве адвокат за 7 тысяч долларов снял киевлянина с розыска и обещал фиктивно трудоустроить на госпредприятие ради бронирования. Мужчину задержали и объявили о подозрении.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры во вторник, 19 августа.

Задержание адвоката, который за деньги снимал с розыска. Фото: Киевская городская прокуратура/Facebook

В Киеве адвокат за деньги снимал с розыска — что известно

Итак, столичному адвокату сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц РТЦК и СП по снятию военнообязанного с розыска. После этого адвокат обещал фиктивно трудоустроить мужчину на одно из государственных предприятий критической инфраструктуры.

Установлено, что за 7 тысяч долларов адвокат, пользуясь своими связями с ТЦК, предложил киевлянину, который находится в розыске, обновить военно-учетные данные и снять его с розыска. При этом все это сделают без личного присутствия мужчины — нужны только деньги и его документы.

Так, в мае 2025 года адвокат получил часть денег — 3 тысячи долларов. Через некоторое время человек без посещения ТЦК и СП был снят с розыска, внесен в базу "Оберег" с отображением этих данных в приложении "Резерв+".

Далее "клиента" нужно было трудоустроить на государственное предприятие, где его забронируют. По словам адвоката, мужчина уже фиктивно трудоустроен на одно из государственных предприятий, которое имеет статус критичности, а его документы поданы на бронирование. Поэтому во время следующей встречи адвокат получил еще 4 тысячи долларов и был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Адвокату сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с конфискацией имущества. Сейчас устанавливаются другие лица, которые помогали подозреваемому в совершении уголовного преступления.

Скриншот сообщения Киевской городской прокуратуры/Facebook

