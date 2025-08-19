Адвокат за гроші знімав чоловіків з розшуку

Затримання адвоката. Фото: Київська міська прокуратура/Facebook

У Києві адвокат за 7 тисяч доларів зняв киянина з розшуку та обіцяв фіктивно працевлаштувати на держпідприємство заради бронювання. Чоловіка затримали й оголосили про підозру.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури у вівторок, 19 серпня.

У Києві адвокат за гроші знімав з розшуку — що відомо

Отже, столичному адвокату повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на посадовців РТЦК та СП щодо зняття військовозобов’язаного з розшуку. Після цього адвокат обіцяв фіктивно працевлаштувати чоловіка на одне з державних підприємств критичної інфраструктури.

Встановлено, що за 7 тисяч доларів адвокат, користуючись своїми зв’язками з ТЦК, запропонував киянину, який перебуває в розшуку, оновити військово-облікові дані та зняти його з розшуку. При цьому все це зроблять без особистої присутності чоловіка — потрібні лише гроші та його документи.

Так, у травні 2025 року адвокат отримав частину грошей — 3 тисяч доларів. За деякий час чоловік без відвідування ТЦК та СП був знятий з розшуку, внесений до бази "Оберіг" з відображенням цих даних в додатку "Резерв+".

Далі "клієнта" потрібно було працевлаштувати на державне підприємство, де його забронюють. Зі слів адвоката, чоловік уже фіктивно працевлаштований на одне з державних підприємств, яке має статус критичності, а його документи подані на бронювання. Тож під час наступної зустрічі адвокат отримав ще 4 тисячі доларів та був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Адвокату повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Наразі встановлюються інші особи, які допомагали підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення.

Скриншот повідомлення Київської міської прокуратури/Facebook

