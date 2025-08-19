Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаГороскопTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві адвокат за гроші зняв чоловіка з розшуку — як покарають

У Києві адвокат за гроші зняв чоловіка з розшуку — як покарають

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 16:44
Адвокат за гроші знімав чоловіків з розшуку
Затримання адвоката. Фото: Київська міська прокуратура/Facebook

У Києві адвокат за 7 тисяч доларів зняв киянина з розшуку та обіцяв фіктивно працевлаштувати на держпідприємство заради бронювання. Чоловіка затримали й оголосили про підозру.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури у вівторок, 19 серпня.

Реклама
Читайте також:
Адвокат Київ
Затримання адвоката, який за гроші знімав з розшуку. Фото: Київська міська прокуратура/Facebook 

У Києві адвокат за гроші знімав з розшуку — що відомо

Отже, столичному адвокату повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на посадовців РТЦК та СП щодо зняття військовозобов’язаного з розшуку. Після цього адвокат обіцяв фіктивно працевлаштувати чоловіка на одне з державних підприємств критичної інфраструктури.

Встановлено, що за 7 тисяч доларів адвокат, користуючись своїми зв’язками з ТЦК, запропонував киянину, який перебуває в розшуку, оновити військово-облікові дані та зняти його з розшуку. При цьому все це зроблять без особистої присутності чоловіка — потрібні лише гроші та його документи.

Так, у травні 2025 року адвокат отримав частину грошей — 3 тисяч доларів. За деякий час чоловік без відвідування ТЦК та СП був знятий з розшуку, внесений до бази "Оберіг" з відображенням цих даних в додатку "Резерв+".

Далі "клієнта" потрібно було працевлаштувати на державне підприємство, де його забронюють. Зі слів адвоката, чоловік уже фіктивно працевлаштований на одне з державних підприємств, яке має статус критичності, а його документи подані на бронювання. Тож під час наступної зустрічі адвокат отримав ще 4 тисячі доларів та був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Адвокату повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Наразі встановлюються інші особи, які допомагали підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення.

Адвокат Київ
Скриншот повідомлення Київської міської прокуратури/Facebook

Раніше ми пояснювали, чому не зникає статус "У розшуку" після сплати штрафу в "Резерв+".

А адвокат Юрій Айвазян розповідав, як військовозобов'язані можуть знятися з розшуку. 

мобілізація війна в Україні адвокат розшук ухилянти призовник
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації