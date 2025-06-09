Корректировал комбинированные удары РФ по Киеву - СБУ задержала шпиона

В Киеве агент ФСБ шпионил за ПВО — как его удалось задержать
В Киеве мужчина работал на российские спецслужбы и собирал информацию о местонахождении систем ПВО. Его задержали силовики.
Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) в понедельник, 9 июня.
Задержание шпиона ФСБ
По данным следствия, мужчина действовал по заказу ФСБ, ему надо было найти и передать врагу координаты ПВО и мобильных огневых групп, которые обороняют Киев.
"Имея такую информацию, рашисты хотели сначала уничтожить украинскую противовоздушную оборону, а затем "беспрепятственно" обстреливать гражданскую инфраструктуру города", — отмечают в СБУ.
В силовом ведомстве отметили, что вражеским агентом оказался 41-летний кладовщик местного предприятия, которого оккупанты завербовали через соцсеть "ВКонтакте".
"Предатель выходил на местность после сигнала воздушной тревоги, чтобы отследить локации мобильных огневых групп и систем ПВО, которые защищали небо над столичным регионом. В случае обнаружения таких подразделений агент должен был отчитываться куратору об обнаруженных "целях", чтобы нанести по ним российские удары", — говорится в материалах дела.
В СБУ отметили, что мужчину поймали еще на начальном этапе его разведывательной деятельности, когда он шпионил вблизи пункта базирования украинских защитников. Во время задержания при нем был мобильный телефон с доказательствами работы на россиян.
Сейчас задержанному сообщили о подозрении в госизмене. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Ранее в Харьковской области спецслужбы задержали мужчину, который помогал российским диверсионно-разведывательным группам.
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