Корректировал комбинированные удары РФ по Киеву - СБУ задержала шпиона

Работники Службы безопасности. Иллюстративное фото: СБУ

В Киеве мужчина работал на российские спецслужбы и собирал информацию о местонахождении систем ПВО. Его задержали силовики.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) в понедельник, 9 июня.

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По данным следствия, мужчина действовал по заказу ФСБ, ему надо было найти и передать врагу координаты ПВО и мобильных огневых групп, которые обороняют Киев.

"Имея такую информацию, рашисты хотели сначала уничтожить украинскую противовоздушную оборону, а затем "беспрепятственно" обстреливать гражданскую инфраструктуру города", — отмечают в СБУ.

Задержанный предатель. Фото: СБУ

В силовом ведомстве отметили, что вражеским агентом оказался 41-летний кладовщик местного предприятия, которого оккупанты завербовали через соцсеть "ВКонтакте".

"Предатель выходил на местность после сигнала воздушной тревоги, чтобы отследить локации мобильных огневых групп и систем ПВО, которые защищали небо над столичным регионом. В случае обнаружения таких подразделений агент должен был отчитываться куратору об обнаруженных "целях", чтобы нанести по ним российские удары", — говорится в материалах дела.

В СБУ отметили, что мужчину поймали еще на начальном этапе его разведывательной деятельности, когда он шпионил вблизи пункта базирования украинских защитников. Во время задержания при нем был мобильный телефон с доказательствами работы на россиян.

Сейчас задержанному сообщили о подозрении в госизмене. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Харьковской области спецслужбы задержали мужчину, который помогал российским диверсионно-разведывательным группам.

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