Коригував комбіновані удари РФ по Києву — СБУ затримала шпигуна

Працівники Служби безпеки. Ілюстративне фото: СБУ

У Києві чоловік працював на російські спецслужби і збирав інформацію про місцезнаходження систем ППО. Його затримали силовики.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України (СБУ) в понеділок, 9 червня.

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За даними слідства, чоловік діяв на замовлення ФСБ, йому треба було знайти і передати ворогу координати ППО та мобільних вогневих груп, які обороняють Київ.

"Маючи таку інформацію, рашисти хотіли спочатку знищити українську протиповітряну оборону, а потім "безперешкодно" обстрілювати цивільну інфраструктуру міста", — наголошують в СБУ.

Затриманий зрадник. Фото: СБУ

У силовому відомстві зазначили, що ворожим агентом виявився 41-річний комірник місцевого підприємства, якого окупанти завербували через соцмережу "ВКонтакті".

"Зрадник виходив на місцевість після сигналу повітряної тривоги, щоб відслідкувати локації мобільних вогневих груп та систем ППО, які захищали небо над столичним регіоном. У разі виявлення таких підрозділів агент мав звітувати куратору про виявлені "цілі", щоб завдати по них російські удари", — йдеться у матеріалах справи.

В СБУ зазначили, що чоловіка спіймали ще на початковому етапі його розвідактивності, коли він шпигував поблизу пункту базування українських захисників. Під час затримання при ньому був мобільний телефон із доказами роботи на росіян.

Наразі затриманому повідомили про підозру у держзраді. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше у Харківської області спецслужби затримали чоловіка, який допомагав російським диверсійно-розвідувальним групам.

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