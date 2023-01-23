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В Киеве анонсировали фестиваль "Неделя израильского кино": какие фильмы можно будет посмотреть

23 января 2023 16:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В Киеве анонсировали фестиваль Неделя израильского кино
Фестиваль "Неделя израильского кино"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже в следующем месяце в столице Украины пройдет фестиваль "Неделя израильского кино". Событие состоится под лозунгом "Кино несокрушимости".

Об этом говорится на сайте соорганизатора фестиваля, кинокомпании "Артхаус Трафик".

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Подробности

По словам организаторов, это символический посыл, ведь несокрушимость — общая черта народов Израиля и Украины. Так, Израиль — это страна, которая в условиях постоянной военной угрозы создала передовую систему безопасности, прочную экономику и осуществляет культурную деятельность, в том числе развивает кинематограф. В то же время Украина уже 11 месяцев сдерживает российскую агрессию, и жизнь, в том числе культурная, тоже не становится на паузу — даже несмотря на войну и отключение света продолжаются кинофестивали.

На фестивале покажут четыре знаковых израильских фильма, признанные на родине: в подборку вошли номинанты и лауреаты премии Израильской киноакадемии, а также фильмы-участники крупнейшего кинофестиваля страны — Хайфского.

Фестиваль "Неделя израильского кино" пройдет в столичном кинотеатре "Октябрь" 16-19 февраля. Все показы будут проходить на языке оригинала с украинскими субтитрами. Вторым соорганизатором выступило Посольство государства Израиль в Украине.

Программа фестиваля

Событие откроет эпическая военная драма "Образ победы", основанная на реальных событиях времен войны за независимость Израиля. Сюжет картины разворачивается вокруг рейда вооруженных формирований Египта в еврейскую коммуну Ницаним. В 2021 году фильм был отмечен премиями Израильской киноакадемии за лучшие операторскую работу и грим. "Образ победы" стал самым дорогим израильским фильмом за всю историю страны.

Трогательная драма "Доброе утро, сын" мастерски отражает, с какими испытаниями сталкиваются семьи военных в Израиле и во всем мире. В центре сюжета — тяжело раненный солдат, а также его семья, друзья и врачи, борющиеся за жизнь юноши. Картина из национальной конкурсной программы Международного кинофестиваля в Хайфе в 2018 году.

Есть в подборке и комедия — копродукция Израиля и Франции "Парижский бутик". Лента рассказывает о приключениях и внезапной дружбе в Иерусалиме двух женщин — юриста в командировке и водителя такси, которая встретила ее в аэропорту. В 2020 году фильм получил шесть номинаций на премию Израильской киноакадемии.

"Вот-вот мы!" — драма совместного производства Израиля и Италии. Это картина о мужчине, который посвятил свою жизнь воспитанию сына с аутизмом. Когда парень становится взрослым, он должен перебраться в специализированное заведение, но не готовый к разлуке отец организует побег. В 2020 году ленту отобрали в официальную программу Каннского фестиваля, а на родине она получила премии Израильской киноакадемии за лучшие режиссуру, сценарий, работу актеров первого и второго планов.

Напомним, ранее мы писали, что на кинофестивале "Санденс" в США прошла премьера фильма "20 дней в Мариуполе".

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