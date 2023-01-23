У Києві анонсували фестиваль "Тиждень ізраїльського кіно": які стрічки можна буде подивитися
Вже наступного місяця в столиці України пройде фестиваль "Тиждень ізраїльського кіно". Подія відбудеться під гаслом "Кіно незламності".
Про це йдеться на сайті співорганізатора фестивалю, кінокомпанії "Артхаус Трафік".
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Деталі
За словами організаторів, це символічний посил, адже незламність — спільна риса народів Ізраїлю та України. Так, Ізраїль — це країна, яка в умовах постійної воєнної загрози створила передову систему безпеки, міцну економіку та провадить культурну діяльність, у тому числі розвиває кінематограф. Водночас Україна вже 11 місяців стримує російську агресію, і життя, зокрема культурне, також не стає на паузу — навіть попри війну та відключення світла тривають кінофестивалі.
На фестивалі покажуть чотири знакові ізраїльські фільми, визнані на батьківщині: у добірку ввійшли номінанти та лауреати премії Ізраїльської кіноакадемії, а також фільми-учасники найбільшого кінофестивалю країни — Хайфського.
Фестиваль "Тиждень ізраїльського кіно" проходитиме в столичному кінотеатрі "Жовтень" 16-19 лютого. Усі покази відбуватимуться мовою оригіналу з українськими субтитрами. Іншим співорганізатором виступило Посольство Держави Ізраїль в Україні.
Програма фестивалю
Подію відкриє епічна воєнна драма "Образ перемоги", заснована на реальних подіях часів війни за незалежність Ізраїлю. Сюжет картини розгортається довкола рейду озброєних формувань Єгипту на єврейську комуну Ніцанім. У 2021 році стрічку відзначили преміями Ізраїльської кіноакадемії за найкращі операторську роботу та грим. "Образ перемоги" став найдорожчим ізраїльським фільмом за всю історію країни.
Зворушлива драма "Доброго ранку, сину" майстерно відображає, з якими випробуваннями стикаються родини військових в Ізраїлі та в усьому світі. У центрі сюжету — тяжко поранений солдат, а також його родина, друзі та лікарі, які борються за життя юнака. Картина з національної конкурсної програми Міжнародного кінофестивалю у Хайфі 2018 року.
Є в добірці й комедія — копродукція Ізраїлю та Франції "Паризький бутік". Стрічка розповідає про пригоди та раптову дружбу в Єрусалимі двох жінок — юристки у відрядженні та водійки таксі, яка зустріла її в аеропорту. У 2020 році фільм отримав шість номінацій на премію Ізраїльської кіноакадемії.
"Аж осьде ми!" — драма спільного виробництва Ізраїлю та Італії. Це картина про чоловіка, який присвятив своє життя вихованню сина з аутизмом. Коли хлопець стає дорослим, він мусить перебратися до спеціалізованого закладу, але неготовий до розлуки батько організовує втечу. У 2020 році стрічку відібрали до офіційної програми Каннського фестивалю, а на батьківщині вона здобула премії Ізраїльської кіноакадемії за найкращі режисуру, сценарій, роботу акторів першого й другого планів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на кінофестивалі "Санденс" у США відбулась прем'єра фільму "20 днів у Маріуполі".