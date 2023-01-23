У Києві анонсували фестиваль Тиждень ізраїльського кіно

Фестиваль "Тиждень ізраїльського кіно"

Вже наступного місяця в столиці України пройде фестиваль "Тиждень ізраїльського кіно". Подія відбудеться під гаслом "Кіно незламності".

Про це йдеться на сайті співорганізатора фестивалю, кінокомпанії "Артхаус Трафік".

Деталі

За словами організаторів, це символічний посил, адже незламність — спільна риса народів Ізраїлю та України. Так, Ізраїль — це країна, яка в умовах постійної воєнної загрози створила передову систему безпеки, міцну економіку та провадить культурну діяльність, у тому числі розвиває кінематограф. Водночас Україна вже 11 місяців стримує російську агресію, і життя, зокрема культурне, також не стає на паузу — навіть попри війну та відключення світла тривають кінофестивалі.

На фестивалі покажуть чотири знакові ізраїльські фільми, визнані на батьківщині: у добірку ввійшли номінанти та лауреати премії Ізраїльської кіноакадемії, а також фільми-учасники найбільшого кінофестивалю країни — Хайфського.

Фестиваль "Тиждень ізраїльського кіно" проходитиме в столичному кінотеатрі "Жовтень" 16-19 лютого. Усі покази відбуватимуться мовою оригіналу з українськими субтитрами. Іншим співорганізатором виступило Посольство Держави Ізраїль в Україні.

Програма фестивалю

Подію відкриє епічна воєнна драма "Образ перемоги", заснована на реальних подіях часів війни за незалежність Ізраїлю. Сюжет картини розгортається довкола рейду озброєних формувань Єгипту на єврейську комуну Ніцанім. У 2021 році стрічку відзначили преміями Ізраїльської кіноакадемії за найкращі операторську роботу та грим. "Образ перемоги" став найдорожчим ізраїльським фільмом за всю історію країни.

Зворушлива драма "Доброго ранку, сину" майстерно відображає, з якими випробуваннями стикаються родини військових в Ізраїлі та в усьому світі. У центрі сюжету — тяжко поранений солдат, а також його родина, друзі та лікарі, які борються за життя юнака. Картина з національної конкурсної програми Міжнародного кінофестивалю у Хайфі 2018 року.

Є в добірці й комедія — копродукція Ізраїлю та Франції "Паризький бутік". Стрічка розповідає про пригоди та раптову дружбу в Єрусалимі двох жінок — юристки у відрядженні та водійки таксі, яка зустріла її в аеропорту. У 2020 році фільм отримав шість номінацій на премію Ізраїльської кіноакадемії.

"Аж осьде ми!" — драма спільного виробництва Ізраїлю та Італії. Це картина про чоловіка, який присвятив своє життя вихованню сина з аутизмом. Коли хлопець стає дорослим, він мусить перебратися до спеціалізованого закладу, але неготовий до розлуки батько організовує втечу. У 2020 році стрічку відібрали до офіційної програми Каннського фестивалю, а на батьківщині вона здобула премії Ізраїльської кіноакадемії за найкращі режисуру, сценарій, роботу акторів першого й другого планів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на кінофестивалі "Санденс" у США відбулась прем'єра фільму "20 днів у Маріуполі".