Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Харків Одеса
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookies

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві анонсували фестиваль "Тиждень ізраїльського кіно": які стрічки можна буде подивитися arrow

У Києві анонсували фестиваль "Тиждень ізраїльського кіно": які стрічки можна буде подивитися

23 січня 2023 16:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
У Києві анонсували фестиваль Тиждень ізраїльського кіно
Фестиваль "Тиждень ізраїльського кіно"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже наступного місяця в столиці України пройде фестиваль "Тиждень ізраїльського кіно". Подія відбудеться під гаслом "Кіно незламності".

Про це йдеться на сайті співорганізатора фестивалю, кінокомпанії "Артхаус Трафік".

Читайте також:

Деталі 

За словами організаторів, це символічний посил, адже незламність — спільна риса народів Ізраїлю та України. Так, Ізраїль — це країна, яка в умовах постійної воєнної загрози створила передову систему безпеки, міцну економіку та провадить культурну діяльність, у тому числі розвиває кінематограф. Водночас Україна вже 11 місяців стримує російську агресію, і життя, зокрема культурне, також не стає на паузу — навіть попри війну та відключення світла тривають кінофестивалі.

На фестивалі покажуть чотири знакові ізраїльські фільми, визнані на батьківщині: у добірку ввійшли номінанти та лауреати премії Ізраїльської кіноакадемії, а також фільми-учасники найбільшого кінофестивалю країни — Хайфського.

Фестиваль "Тиждень ізраїльського кіно" проходитиме в столичному кінотеатрі "Жовтень" 16-19 лютого. Усі покази відбуватимуться мовою оригіналу з українськими субтитрами. Іншим співорганізатором виступило  Посольство Держави Ізраїль в Україні.

Програма фестивалю

Подію відкриє епічна воєнна драма "Образ перемоги", заснована на реальних подіях часів війни за незалежність Ізраїлю. Сюжет картини розгортається довкола рейду озброєних формувань Єгипту на єврейську комуну Ніцанім. У 2021 році стрічку відзначили преміями Ізраїльської кіноакадемії за найкращі операторську роботу та грим. "Образ перемоги" став найдорожчим ізраїльським фільмом за всю історію країни.

Зворушлива драма "Доброго ранку, сину" майстерно відображає, з якими випробуваннями стикаються родини військових в Ізраїлі та в усьому світі. У центрі сюжету — тяжко поранений солдат, а також його родина, друзі та лікарі, які борються за життя юнака. Картина з національної конкурсної програми Міжнародного кінофестивалю у Хайфі 2018 року.

Є в добірці й комедія — копродукція Ізраїлю та Франції "Паризький бутік". Стрічка розповідає про пригоди та раптову дружбу в Єрусалимі двох жінок — юристки у відрядженні та водійки таксі, яка зустріла її в аеропорту. У 2020 році фільм отримав шість номінацій на премію Ізраїльської кіноакадемії.

"Аж осьде ми!" — драма спільного виробництва Ізраїлю та Італії. Це картина про чоловіка, який присвятив своє життя вихованню сина з аутизмом. Коли хлопець стає дорослим, він мусить перебратися до спеціалізованого закладу, але неготовий до розлуки батько організовує втечу. У 2020 році стрічку відібрали до офіційної програми Каннського фестивалю, а на батьківщині вона здобула премії Ізраїльської кіноакадемії за найкращі режисуру, сценарій, роботу акторів першого й другого планів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на кінофестивалі "Санденс" у США відбулась прем'єра фільму "20 днів у Маріуполі".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з фото

18:27 Дві українські пам’ятні монети НБУ увійшли до десятки кращих у світі: про які саме йдеться

18:18 На Запоріжжі мешканці тимчасово окупованих територій вже 40 днів перебувають у заручниках росіян

Новина з відео

18:11 "Божена" рятує життя. ЗСУ показало, як словацька система для розмінування працює на Харківщині

18:00 Штурмовики, гелікоптер та ракети: ЗСУ знищили шість повітряних цілей ворога за добу

18:00 У НБУ повідомили, як підтримали гривню з початку року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:00 Без опадів, але з сюрпризами: синоптики спрогнозували погоду в Україні на завтра

Новина з фото

17:50 Зоозахисники розкритикували модний показ Schiaparelli з Кемпбел, Дженнер та іншими зірками

17:49 Скандал у Львові: очільник поліції подарував коханій перепустку для проїзду на площу Ринок для її Мерседеса

Ексклюзив

17:48 Зеленський буде безжальним: Новини.LIVE дізналися про перестановки в уряді та в ОП

17:45 На полиці одеських магазинів могло потрапити небезпечне печиво

Новина з відео

18:11 "Божена" рятує життя. ЗСУ показало, як словацька система для розмінування працює на Харківщині

Новина з відео

17:32 "У пікові дні було до 120 прильотів": у Херсонській ОВА розповіли, яка ситуація у регіоні

Новина з відео

16:10 У Міносвіти розповіли, як відбуватиметься НМТ та що робити вступникам, які перебувають за кордоном

Новина з відео

09:02 Масштабна пожежа на Одещині: полум'я охопило два приватні будинки

Новина з відео

06:12 Гороскоп на 23 січня: Овнам — серйозна розмова, Козерогам — слухати інтуїцію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

23:53 "Це повний пи***ць": окупанти продовжують обговорювати удар по скупченню загарбників у ПТУ Макіївки

Новина з відео

22:37 "Сигнал тим, хто порушує справедливість": Зеленський прокоментував звільнення Лозинського

Новина з відео

21:05 У США поховали доньку "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі: що сказала її матір Прісцила

Новина з відео

19:30 Греція підняла у небо винищувачі через повідомлення про бомбу на пасажирському літаку із Польщі

Новина з відео

18:38 День Соборності: у центрі Нью-Йорка на честь свята встановили інсталяцію з соняшниками

Ексклюзив

17:48 Зеленський буде безжальним: Новини.LIVE дізналися про перестановки в уряді та в ОП

Новина з фото

16:46 "Миски на вулиці замерзають": як коти та собаки з притулку "Сіріус" переживають воєнну зиму

08:00 Що чекає на компанію Tesla у 2023-му і чому Маску, можливо, час піти

17:00 Під страхом нової війни: як ЄС намагається врегулювати конфлікт між Сербією та Косово

13:30 Чому люди вірять у конспірологію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:17 Як святкувати День Соборності України: традиції та історія свята

Ексклюзив

08:00 Українська зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Безпілотники. Частина 2

Ексклюзив

17:00 Чорний Місяць СРСР: астрологиня розповіла, чим пов’язані Ленін, Сталін та путін

Ексклюзив

15:41 Тисячі українців попрощалися з керівництвом МВС, яке загинуло в авіакатастрофі у Броварах: фоторепортаж із церемонії прощання

Ексклюзив

15:03 Бойові дії проспали у колайдері і навіть не схудли: як рятують кажанів у Харкові в умовах війни

Актуальне по темі

None 23 Січень 18:18

На Запоріжжі мешканці тимчасово окупованих територій вже 40 днів перебувають у заручниках росіян

None 23 Січень 18:07

Штурмовики, гелікоптер та ракети: ЗСУ знищили шість повітряних цілей ворога за добу

None 23 Січень 18:00

У НБУ повідомили, як підтримали гривню з початку року

None 23 Січень 16:37

Без опадів, але з сюрпризами: синоптики спрогнозували погоду в Україні на завтра

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB