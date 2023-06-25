В Киеве аварийные отключения света: в каких районах люди сидят без электричества
В воскресенье, 25 июня, несколько районов Киева остались без электричества из-за аварийных обстоятельств. Местные жители через социальные сети уведомили об отсутствии электроэнергии на различных улицах, включая проспект Отрадный.
Об этом сообщает ДТЭК.
Отключение света в Киеве 25 июня
Известно, что ДТЭК подтвердил, что была зафиксирована авария, которая привела к отключению света.
"На указанном адресе было замечено аварийное отключение электроснабжения. Планируемый срок восстановления — до 13:00. Наша команда уже направлена на место для устранения неполадок", — сказали сотрудники компании.
В соцсетях пишут, что электроэнергия отсутствует в таких районах, как Шевченковский, Соломенский, Святошинский, Голосеевский, Дарницкий и Днепровский.
Напомним, в Украине на фоне повышения тарифов на электрическую энергию для населения и бизнеса вырастут цены в магазинах. Неизбежное подорожание ждет те продукты и товары, на производство которых тратят много электроэнергии.
Также мы писали, что Нацкомиссия просила правительство установить рыночные цены для населения, то есть 5,5 грн. Сейчас документ засекретили.