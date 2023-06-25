В Киеве аварийные отключения света: в каких районах люди сидят без электричества

Электрик чинит сети. Фото: google

В воскресенье, 25 июня, несколько районов Киева остались без электричества из-за аварийных обстоятельств. Местные жители через социальные сети уведомили об отсутствии электроэнергии на различных улицах, включая проспект Отрадный.

Об этом сообщает ДТЭК.

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Известно, что ДТЭК подтвердил, что была зафиксирована авария, которая привела к отключению света.

"На указанном адресе было замечено аварийное отключение электроснабжения. Планируемый срок восстановления — до 13:00. Наша команда уже направлена на место для устранения неполадок", — сказали сотрудники компании.

Переписка киевлянина с ДТЭК. Фото: скриншот

В соцсетях пишут, что электроэнергия отсутствует в таких районах, как Шевченковский, Соломенский, Святошинский, Голосеевский, Дарницкий и Днепровский.

Напомним, в Украине на фоне повышения тарифов на электрическую энергию для населения и бизнеса вырастут цены в магазинах. Неизбежное подорожание ждет те продукты и товары, на производство которых тратят много электроэнергии.

Также мы писали, что Нацкомиссия просила правительство установить рыночные цены для населения, то есть 5,5 грн. Сейчас документ засекретили.