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У Києві аварійні відключення світла: у яких районах люди сидять без електрики

25 червня 2023 11:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Києві аварійні відключення світла: у яких районах люди сидять без електрики
Електрик лагодить мережі. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У неділю, 25 червня, кілька районів Києва залишилися без електрики через аварійні обставини. Місцеві жителі через соціальні мережі повідомили про відсутність електроенергії на різних вулицях, включаючи проспект Відрадний.

Про це повідомляє ДТЕК.

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Відомо, що ДТЕК підтвердив, що було зафіксовано аварію, яка призвела до відключення світла.

"На вказаній адресі було помічено аварійне відключення електропостачання. Запланований термін відновлення — до 13:00. Наша команда вже направлена на місце для усунення несправностей", — сказали співробітники компанії.

ДТЭК
Листування киянина з ДТЕК. Фото: скріншот

У соцмережах пишуть, що електроенергія відсутня у таких районах, як Шевченківський, Солом'янський, Святошинський, Голосіївський, Дарницький та Дніпровський.

Нагадаємо, в Україні на тлі підвищення тарифів на електричну енергію для населення та бізнесу зростуть ціни у магазинах. Неминуче подорожчання чекає на ті продукти та товари, на виробництво яких витрачають багато електроенергії.

Також ми писали, що Нацкомісія просила уряд встановити ринкові ціни для населення, тобто 5,5 грн. Наразі документ засекретили.

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