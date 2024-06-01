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В Киеве автомобиль влетел в автобус — видео последствий страшного ДТП

1 июня 2024 23:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
ДТП на Голосеевском проспекте в Киеве 1 июня
ДТП на Голосеевском проспекте в Киеве. Фото; скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Киеве на Голосеевском проспекте вечером в субботу, 1 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль марки Range Rover врезался в автобус.

Кадры аварии публикует местный Telegram-канал "Киев Новости. Live 24/7".

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ДТП на Голосеевском проспекте в Киеве 1 июня

На Голосеевском проспекте легковой автомобиль влетел в автобус. Впереди машина практически полностью разбита, автобус имеет помятую сторону. На место автокатастрофы прибыли полиция и карета скорой помощи.

Напомним, что в результате дорожно-транспортного происшествия 1 июня на окружной трассе в Харьковской области погибли два человека. Это произошло в результате столкновения автомобиля с мотоциклом.

Также в среду, 29 мая, дорожно-транспортное происшествие произошло в Винницкой области. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком.

Добавим, что во Львовской области водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли два пассажира.

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