У Києві автівка влетіла в автобус — відео наслідків страшної ДТП
У Києві на Голосіївському проспекті ввечері в суботу, 1 червня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Автівка марки Range Rover врізалась в автобус.
Кадри аварії публікує місцевий Telegram-канал "Київ Новини. Live 24/7".
ДТП на Голосіївському проспекті у Києві 1 червня
На Голосіївському проспекті легкова автівка влетіла в автобус. Спереду машина практично повністю розтрощена, автобус має пом'ятий бік. На місце автокатастрофи прибули поліція та карета швидкої допомоги.
Нагадаємо, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 1 червня на кільцевій трасі на Харківщині загинуло дві людини. Це сталося внаслідок зіткнення автомобіля з мотоциклом.
Також у середу, 29 травня, дорожньо-транспортна пригода сталася у Вінницькій області. Пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою.
Додамо, що на Львівщині водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою. Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів.
Читайте Новини.LIVE!