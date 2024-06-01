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У Києві автівка влетіла в автобус — відео наслідків страшної ДТП

1 червня 2024 23:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
ДТП на Голосіївському проспекті у Києві 1 червня
ДТП на Голосіївському проспекті у Києві. Фото; скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Києві на Голосіївському проспекті ввечері в суботу, 1 червня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Автівка марки Range Rover врізалась в автобус. 

Кадри аварії публікує місцевий Telegram-канал "Київ Новини. Live 24/7".

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ДТП на Голосіївському проспекті у Києві 1 червня

На Голосіївському проспекті легкова автівка влетіла в автобус. Спереду машина практично повністю розтрощена, автобус має пом'ятий бік. На місце автокатастрофи прибули поліція та карета швидкої допомоги.

Нагадаємо, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 1 червня на кільцевій трасі на Харківщині загинуло дві людини. Це сталося внаслідок зіткнення автомобіля з мотоциклом.

Також у середу, 29 травня, дорожньо-транспортна пригода сталася у Вінницькій області. Пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою. 

Додамо, що на Львівщині водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою. Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів.

авто
поліція
лікарі
швидка допомога
ДТП
автобуси
аварія

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