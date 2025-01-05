У Києві судили бармена, яка підробила медичну довідку

Бармен. Иллюстративное фото: depositphotos

В Киеве судили бармена, которая использовала поддельную медицинскую книжку. Женщина заказала фейковый документ за деньги.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В феврале 2023 года в Киеве бармен заведения "Чарли чек поинт" заказала поддельную медицинскую книжку, вместо того чтобы проходить обязательный медицинский осмотр, как это предусмотрено законом.

Для этого она предоставила свои личные данные, а неизвестный за деньги изготовил для нее поддельный документ с информацией, что та прошла медосмотр в конкретном медицинском центре в Киеве.

Под время проверки работница предоставила медкнижку Госпродпотребслужбе, однако те разоблачили ее.

Женщина призналась и признала свою вину и согласилась на упрощенное рассмотрение дела без полноценного судебного заседания.

Решение суда

Суд признал ее виновной в подделке документа и его использовании. Бармену назначили наказание в виде штрафа:

1700 гривен за пособничество в подделке документа;

850 гривен за использование поддельного документа.

Напомним, во Львове женщина пыталась выехать из Украины вместе со своей собакой, использовав фальшивое свидетельство о прививке от бешенства.

А на Волыни судили мужчину, который вытащил нож во время ссоры с работниками ТЦК и полицией.