У Києві судили бармена, яка підробила медичну довідку

В Киеве бармен купила медсправку, ее разоблачили — решение суда
В Киеве судили бармена, которая использовала поддельную медицинскую книжку. Женщина заказала фейковый документ за деньги.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В феврале 2023 года в Киеве бармен заведения "Чарли чек поинт" заказала поддельную медицинскую книжку, вместо того чтобы проходить обязательный медицинский осмотр, как это предусмотрено законом.
Для этого она предоставила свои личные данные, а неизвестный за деньги изготовил для нее поддельный документ с информацией, что та прошла медосмотр в конкретном медицинском центре в Киеве.
Под время проверки работница предоставила медкнижку Госпродпотребслужбе, однако те разоблачили ее.
Женщина призналась и признала свою вину и согласилась на упрощенное рассмотрение дела без полноценного судебного заседания.
Решение суда
Суд признал ее виновной в подделке документа и его использовании. Бармену назначили наказание в виде штрафа:
- 1700 гривен за пособничество в подделке документа;
- 850 гривен за использование поддельного документа.
Напомним, во Львове женщина пыталась выехать из Украины вместе со своей собакой, использовав фальшивое свидетельство о прививке от бешенства.
А на Волыни судили мужчину, который вытащил нож во время ссоры с работниками ТЦК и полицией.
Читайте Новини.LIVE!