У Києві судили бармена, яка підробила медичну довідку

Бармен. Ілюстративне фото: depositphotos

У Києві судили бармена, яка використовувала підроблену медичну книжку. Жінка замовила фейковий документ за гроші.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У лютому 2023 року в Києві бармен закладу "Чарлі чек поінт" замовила підроблену медичну книжку, замість того щоб проходити обов'язковий медичний огляд, як це передбачено законом.

Для цього вона надала свої особисті дані, а невідома особа за гроші виготовила для неї підробний документ з інформацією, що та пройшла медогляд у конкретному медичному центрі в Києві.

Під час перевірки працівниця надала медкнижку Держпродспоживслужбі, однак ті викрили її.

Жінка зізналася та визнала свою провину й погодилася на спрощений розгляд справи без повноцінного судового засідання.

Рішення суду

Суд визнав її винною в підробленні документа та його використанні. Бармену призначили покарання у вигляді штрафу:

1700 гривень за пособництво у підробленні документа;

850 гривень за використання підробленого документа.

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