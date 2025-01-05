У Києві судили бармена, яка підробила медичну довідку

У Києві бармен купила медичну довідку, її викрили — рішення суду
У Києві судили бармена, яка використовувала підроблену медичну книжку. Жінка замовила фейковий документ за гроші.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
У лютому 2023 року в Києві бармен закладу "Чарлі чек поінт" замовила підроблену медичну книжку, замість того щоб проходити обов'язковий медичний огляд, як це передбачено законом.
Для цього вона надала свої особисті дані, а невідома особа за гроші виготовила для неї підробний документ з інформацією, що та пройшла медогляд у конкретному медичному центрі в Києві.
Під час перевірки працівниця надала медкнижку Держпродспоживслужбі, однак ті викрили її.
Жінка зізналася та визнала свою провину й погодилася на спрощений розгляд справи без повноцінного судового засідання.
Рішення суду
Суд визнав її винною в підробленні документа та його використанні. Бармену призначили покарання у вигляді штрафу:
- 1700 гривень за пособництво у підробленні документа;
- 850 гривень за використання підробленого документа.
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