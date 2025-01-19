Как суд наказал бармена за пользование поддельной медицинской книжкой

Здание Печерского районного суда города Киева. Фото: pc.ki.court.gov.ua

Бармен одного из киевских заведений общественного питания пользовалась поддельной медицинской книжкой. Таким образом она пыталась избежать обязательного медицинского осмотра. За совершенное женщину привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Печерский районный суд города Киева вынес 10 ноября 2024 года.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в феврале 2023 года фигурантка, которая работает барменом в заведении "Чарли чек поинт" заказала фальшивую медицинскую книжку. Неизвестный за денежное вознаграждение изготовил документ о прохождении ею медосмотра в медицинском центре. Во время проверки заведения Госпродпотребслужбой нарушительница предъявила специалисту эту медкнижку, однако тот понял, что это подделка.

Решение суда

Женщина признала свою вину и согласилась на рассмотрение обвинительного акта в упрощенном производстве. Суд признал обвиняемую виновной и назначил ей наказание в виде двух штрафов: 1 700 гривен — за пособничество в подделке документа, а 850 гривен — за использование поддельного документа.

Решение суда вступило в законную силу через 30 дней со дня провозглашения.

Напомним, в Хмельницкой области женщина украла у мужчины банковскую карточку и оформила на имя потерпевшего кредит. У двух других мужчин она похитила мобильные телефоны и украшения. Нарушительницу приговорили к пяти годам заключения.

Также мы сообщали, что в Житомирской области вынесли приговор мужчине, который убил кота своей знакомой. По словам фигуранта, он не хотел лишать животное жизни, а ударил пушистика об стену и выбросил на улицу, потому что тот лез к мясу. Мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы.