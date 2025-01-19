Как суд наказал бармена за пользование поддельной медицинской книжкой

В Киеве бармен приобрела фальшивую медкнижку — как ее наказал суд
Бармен одного из киевских заведений общественного питания пользовалась поддельной медицинской книжкой. Таким образом она пыталась избежать обязательного медицинского осмотра. За совершенное женщину привлекли к уголовной ответственности.
Об этом говорится в приговоре, который Печерский районный суд города Киева вынес 10 ноября 2024 года.
Детали дела
Согласно судебным материалам, в феврале 2023 года фигурантка, которая работает барменом в заведении "Чарли чек поинт" заказала фальшивую медицинскую книжку. Неизвестный за денежное вознаграждение изготовил документ о прохождении ею медосмотра в медицинском центре. Во время проверки заведения Госпродпотребслужбой нарушительница предъявила специалисту эту медкнижку, однако тот понял, что это подделка.
Решение суда
Женщина признала свою вину и согласилась на рассмотрение обвинительного акта в упрощенном производстве. Суд признал обвиняемую виновной и назначил ей наказание в виде двух штрафов: 1 700 гривен — за пособничество в подделке документа, а 850 гривен — за использование поддельного документа.
Решение суда вступило в законную силу через 30 дней со дня провозглашения.
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