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У Києві барменка придбала фальшиву медкнижку — як її покарав суд

19 січня 2025 14:00
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Як суд покарав барменку за користування підробленою медичною книжкою
Будівля Печерського районного суду міста Києва. Фото: pc.ki.court.gov.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Барменка одного з київських закладів громадського харчування користувалася підробленою медичною книжкою. Таким чином вона намагалася уникнути обов'язкового медичного огляду. За вчинене жінку притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Печерський районний суд міста Києва ухвалив 10 листопада 2024 року.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у лютому 2023 року фігурантка, яка працює барменкою в закладі "Чарлі чек поінт" замовила фальшиву медичну книжку. Невідомий за грошову винагороду виготовив документ про проходження нею медогляду в медичному центрі. Під час перевірки закладу Держпродспоживслужбою порушниця пред'явила фахівцю цю медкнижку, однак той зрозумів, що це підробка.

Рішення суду

Жінка визнала свою провину та погодилася на розгляд обвинувального акту у спрощеному провадженні. Суд визнав обвинувачену винною та призначив їй покарання у вигляду двох штрафів: 1 700 гривень — за пособництво в підробленні документа, а 850 гривень — за використання підробленого документа.

Рішення суду набуло законної сили за 30 днів від дня проголошення.

Нагадаємо, у Хмельницькій області жінка вкрала в чоловіка банківську картку та оформила на ім'я потерпілого кредит. У двох інших чоловіків вона викрала мобільні телефони та прикраси. Порушницю засудили до п'яти років ув'язнення.

Також ми повідомляли, що в Житомирській області винесли вирок чоловіку, який вбив кота своєї знайомої. За словами фігуранта, він не хотів позбавляти тварину життя, а вдарив пухнастика об стіну та викинув на вулицю, тому що той ліз до м'яса. Чоловіку призначили покарання у вигляді обмеження волі.

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14:00 У Києві барменка придбала фальшиву медкнижку — як її покарав суд

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13:45 В Одесі затримано ділка з вибухівкою та гранатами

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:39 У Києві пройшла акція підтримки військовополонених — фото

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