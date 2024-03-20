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В Киеве отец зверски убил своего сына и спрятал его останки в гараже

20 марта 2024 12:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Киеве отец зверски убил своего сына и спрятал его останки в гараже
Подозреваемый в убийстве. Фото: Киевская городская прокуратура.
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Днепровском районе Киева произошел шокирующий случай убийства, в котором обвиняется отец погибшего. По данным следствия, мужчина расчленил сына, а останки замуровал в гараже.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Подробности убийства

По данным правоохранительных органов, трагедия произошла в январе 2024 года, когда к подозреваемому в гости пришел его сын. В течение застолья на кухне между отцом и сыном возник конфликт, повлекший смертельное ранение молодому человеку.

Чтобы скрыть свое преступление, отец перенес тело сына в ванную комнату, где расчленял его на части. В течение нескольких дней он выносил части тела из квартиры в пакетах и сумках в мусорные баки.

"Отделив голову и конечности от туловища, подозреваемый замуровал их в собственном гараже, где их впоследствии и нашли правоохранители", — сообщили в прокуратуре.

Подозреваемому объявлено о подозрении в умышленном убийстве, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в Германии нашли мертвой 27-летнюю украинку Маргариту Стеценко. Полиция подозревает в убийстве двух россиян, потому что именно с ними в последний раз видели девушку в ресторане.

Также мы писали о том, что в Одесской области задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Киев
смерть
убийство
полиция
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убийца

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