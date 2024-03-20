В Киеве отец зверски убил своего сына и спрятал его останки в гараже

Подозреваемый в убийстве. Фото: Киевская городская прокуратура.

В Днепровском районе Киева произошел шокирующий случай убийства, в котором обвиняется отец погибшего. По данным следствия, мужчина расчленил сына, а останки замуровал в гараже.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Подробности убийства

По данным правоохранительных органов, трагедия произошла в январе 2024 года, когда к подозреваемому в гости пришел его сын. В течение застолья на кухне между отцом и сыном возник конфликт, повлекший смертельное ранение молодому человеку.

Чтобы скрыть свое преступление, отец перенес тело сына в ванную комнату, где расчленял его на части. В течение нескольких дней он выносил части тела из квартиры в пакетах и сумках в мусорные баки.

"Отделив голову и конечности от туловища, подозреваемый замуровал их в собственном гараже, где их впоследствии и нашли правоохранители", — сообщили в прокуратуре.

Подозреваемому объявлено о подозрении в умышленном убийстве, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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