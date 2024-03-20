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У Києві батько по-звірячому вбив свого сина та сховав його рештки у гаражі

20 березня 2024 12:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Києві батько по-звірячому вбив свого сина та сховав його рештки у гаражі
Підозрюваний у вбивстві. Фото: Київська міська прокуратура.
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

В Дніпровському районі Києва стався шокуючий випадок вбивства, у якому обвинувачується батько загиблого. За даними слідства, чоловік розчленував сина, а рештки замурував у гаражі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Подробиці вбивства

За даними правоохоронних органів, трагедія сталася у січні 2024 року, коли до підозрюваного в гості прийшов його син. Протягом застілля на кухні між батьком та сином виник конфлікт, що спричинив смертельне поранення молодому чоловікові.

Для того щоб приховати свій злочин, батько переніс тіло сина у ванну кімнату, де розчленовував його на частини. Протягом кількох днів він виносив частини тіла з квартири в пакетах та сумках до сміттєвих баків.

"Відділивши голову та кінцівки від тулуба, підозрюваний замурував їх у власному гаражі, де їх згодом і знайшли правоохоронці", — повідомили у прокуратурі.

Підозрюваному оголошено про підозру в умисному вбивстві, а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у Німеччині знайшли мертвою 27-річну українку Маргариту Стеценко. Поліція підозрює у вбивстві двох росіян, тому що саме з ними востаннє бачили дівчину в ресторані.

Також ми писали про те, що на Одещині, затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Київ
смерть
вбивство
поліція
прокуратура
вбивця

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