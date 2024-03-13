В Киеве бойцы 3-й ОШБр провели страйкбольный турнир и тренировочные занятия для всех желающих
Бойцы Третьей штурмовой бригады провели в Киеве масштабный страйкбольный турнир. Также для всех желающих они устроили обучение военной подготовке.
Об этом сообщило издание Новини.LIVE во вторник, 12 марта.
Как проходил турнир по страйкболу
Организаторы события обеспечили все необходимые условия для того, чтобы участники могли полностью погрузиться в атмосферу передовой.
К мероприятию присоединились 120 гражданских лиц. Для некоторых это был первый опыт, а кто-то регулярно приобщается к подобным акциям.
В рамках программы было предусмотрено не только обучение основным военным навыкам, но и практическая часть. Один из наставников поделился, что участники учились правильно заряжать оружие, осваивали основные позиции и готовились к наступлению. После тренировок участники разделились на три группы: одна обеспечивала оборону территории, а две другие совершали штурм.
Помимо отработки штурмовых действий это мероприятие также способствовало развенчиванию мифов, которые подрывали веру людей в мобилизацию.
Стоимость участия в этой уникальной военной тренировке стартовала от 1000 гривен. В эту сумму входили высококачественные копии оружия и профессиональная военная экипировка.
Также в конце мероприятия все желающие имели возможность получить консультации от бойцов Третьей штурмовой бригады, подписать контракт и вступить в ряды ВСУ.
Напомним, что в Третьей штурмовой рассказали, какие потери понес враг на Авдеевском направлении.
Ранее мы сообщали, что во Львове состоялся турнир по страйкболу между бойцами Третьей штурмовой бригады и гражданскими.
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