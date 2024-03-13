В Киеве бойцы 3-й ОШБр провели страйкбольный турнир и тренировочные занятия для всех желающих

Боец 3-й ОШБр. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Бойцы Третьей штурмовой бригады провели в Киеве масштабный страйкбольный турнир. Также для всех желающих они устроили обучение военной подготовке.

Об этом сообщило издание Новини.LIVE во вторник, 12 марта.

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Организаторы события обеспечили все необходимые условия для того, чтобы участники могли полностью погрузиться в атмосферу передовой.

К мероприятию присоединились 120 гражданских лиц. Для некоторых это был первый опыт, а кто-то регулярно приобщается к подобным акциям.

В рамках программы было предусмотрено не только обучение основным военным навыкам, но и практическая часть. Один из наставников поделился, что участники учились правильно заряжать оружие, осваивали основные позиции и готовились к наступлению. После тренировок участники разделились на три группы: одна обеспечивала оборону территории, а две другие совершали штурм.

Помимо отработки штурмовых действий это мероприятие также способствовало развенчиванию мифов, которые подрывали веру людей в мобилизацию.

Стоимость участия в этой уникальной военной тренировке стартовала от 1000 гривен. В эту сумму входили высококачественные копии оружия и профессиональная военная экипировка.

Также в конце мероприятия все желающие имели возможность получить консультации от бойцов Третьей штурмовой бригады, подписать контракт и вступить в ряды ВСУ.

Напомним, что в Третьей штурмовой рассказали, какие потери понес враг на Авдеевском направлении.

Ранее мы сообщали, что во Львове состоялся турнир по страйкболу между бойцами Третьей штурмовой бригады и гражданскими.