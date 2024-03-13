У Києві бійці 3-ї ОШБр провели страйкбольний турнір та тренувальні заняття для всіх охочих

Боєць 3-ї ОШБр. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Бійці Третьої штурмової бригади провели у Києві масштабний страйкбольний турнір. Також для всіх охочих вони влаштували вишкіл з військової підготовки.

Про це повідомило видання Новини.LIVE у вівторок, 12 березня.

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Як проходив турнір зі страйкболу

Організатори події забезпечили всі необхідні умови для того, щоб учасники могли повністю поринути в атмосферу передової.

До заходу долучилися 120 цивільних осіб. Для деяких це був перший досвід, а хтось регулярно долучається до подібних акцій.

У рамках програми було передбачено не лише навчання основним військовим навичкам, а й практична частина. Один з наставників поділився, що учасники навчались правильно заряджати зброю, освоювали основні позиції та готувались до наступу. Після тренувань учасники розділились на три групи: одна забезпечувала оборону території, а дві інші здійснювали штурм.

Окрім відпрацювання штурмових дій цей захід також сприяв розвінчанню міфів, які підривали віру людей у мобілізацію.

Вартість участі у цьому унікальному військовому тренуванні стартувала від 1000 гривень. В цю суму входили високоякісні копії зброї та професійна військова екіпіровка.

Також наприкінці заходу всі охочі мали змогу отримати консультації від бійців Третьої штурмової бригади, підписати контракт та вступити до лав ЗСУ.

Нагадаємо, що у Третій штурмовій розповіли, яких втрат зазнав ворог на Авдіївському напрямку.

Раніше ми повідомляли, що у Львові відбувся турнір зі страйкболу між Третьою штурмовою та цивільними.