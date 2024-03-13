Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві бійці 3-ї ОШБр провели страйкбольний турнір та тренувальні заняття для всіх охочих arrow

У Києві бійці 3-ї ОШБр провели страйкбольний турнір та тренувальні заняття для всіх охочих

13 березня 2024 22:53
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Києві бійці 3-ї ОШБр провели страйкбольний турнір та тренувальні заняття для всіх охочих
Боєць 3-ї ОШБр. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Бійці Третьої штурмової бригади провели у Києві масштабний страйкбольний турнір. Також для всіх охочих вони влаштували вишкіл з військової підготовки.

Про це повідомило видання Новини.LIVE у вівторок, 12 березня.

Читайте також:

Як проходив турнір зі страйкболу

Організатори події забезпечили всі необхідні умови для того, щоб учасники могли повністю поринути в атмосферу передової.

До заходу долучилися 120 цивільних осіб. Для деяких це був перший досвід, а хтось регулярно долучається до подібних акцій. 

У рамках програми було передбачено не лише навчання основним військовим навичкам, а й практична частина. Один з наставників поділився, що учасники навчались правильно заряджати зброю, освоювали основні позиції та готувались до наступу. Після тренувань учасники розділились на три групи: одна забезпечувала оборону території, а дві інші здійснювали штурм.

Окрім відпрацювання штурмових дій цей захід також сприяв розвінчанню міфів, які підривали віру людей у мобілізацію. 

Вартість участі у цьому унікальному військовому тренуванні стартувала від 1000 гривень. В цю суму входили високоякісні копії зброї та професійна військова екіпіровка.

Також наприкінці заходу всі охочі мали змогу отримати консультації від бійців Третьої штурмової бригади, підписати контракт та вступити до лав ЗСУ.

Нагадаємо, що у Третій штурмовій розповіли, яких втрат зазнав ворог на Авдіївському напрямку.

Раніше ми повідомляли, що у Львові відбувся турнір зі страйкболу між Третьою штурмовою та цивільними.

Київ
Україна
військові
гра
штурмова бригада

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше