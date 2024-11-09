Повесилась девушка у метро Осокорки 9 ноября

Вход в метро. Иллюстративное фото: КГГА

В Киеве утром в субботу, 9 ноября, обнаружили тело девушки возле метро. Она повесилась на знаке возле станции "Осокорки".

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Самоубийство девушки в Киеве

По данным из соцсетей, она совершила суицид, использовав ремешок от сумки. Девушке было всего 24 года, а тело нашли сегодня утром.

Издание РБК-Украина со ссылкой на комментарий полиции пишет, что девушка повесилась на знаке метро. По предварительным данным судмедэкспертизы, не были обнаружены признаки насильственной смерти.

О причинах такого поступка девушки не известно, полиция выясняет все детали инцидента.

Напомним, в Тернополе женщина пыталась покончить жизнь самоубийством после утопления своей 2,5-летней дочери в ванне. Полиция проводит расследование.

Также мы писали, что командир 186-го батальона совершил самоубийство. В бригаде сообщили, что происходит выяснение обстоятельств.