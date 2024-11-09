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У Києві біля метро повісилася дівчина, — місцеві пабліки

9 листопада 2024 19:43
Євгенія Брюховецька - редактор
Повісилася дівчина біля метро Осокорки 9 листопада
Вхід в метро. Ілюстративне фото: КМДА
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві вранці у суботу, 9 листопада, знайшли тіло дівчини біля метро. Вона повісилася на знаку біля станції "Осокорки".

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Самогубство дівчини у Києві

За даними з соцмереж, вона вчинила суїцид, використавши ремінець з сумки. Дівчині було всього 24 роки, а тіло знайшли сьогодні вранці.

Видання РБК-Україна з посиланням на коментар поліції пише, що дівчина повісилася на знаку метро. За попередніми даними судмедекспертизи, не було виявлено ознак насильницької смерті.

Про причини такого вчинку дівчини невідомо, поліція з'ясовує всі деталі інциденту.

Нагадаємо, у Тернополі жінка намагалася покінчити життя самогубством після того, як втопила свою 2,5-річну доньку у ванні. Поліція проводить розслідування.

Також ми писали, що командир 186-го батальйону вчинив самогубство. У бригаді повідомили, що триває з'ясування обставин.

самогубство Київ поліція українці суїцид

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