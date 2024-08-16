Паркинг в Киеве - где можно будет припарковать автомобиль

Парк "Наталка" в Киеве. Фото иллюстративное: Вандрівка

В Киеве возле парковой зоны на острове Оболонский и парке "Наталка" построят большой паркинг для автомобилей. Кроме того, он повысит уровень безопасности киевлян, поскольку будет функционировать как укрытие.

Об этом сообщили на сайте Киевского городского совета в пятницу, 16 августа.

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Строительство паркинга на улице Приречной позволит разгрузить окрестные дворы от автомобилей и увеличит площадь зеленых зон. Также этот паркинг будет функционировать как укрытие.

Проблема нехватки автомест на Оболони обострилась после открытия зоны отдыха на Оболонском острове и ставших популярными среди горожан моста "Волна Азова".

Проект на улице Приречной предполагает строительство двухуровневого автопаркинга, рассчитанного на 750 автомест и оснащенного лифтом для маломобильных людей. Во время воздушных тревог паркинг будет служить укрытием более двух тысяч человек.

Зачем нужен паркинг

"Сейчас очень много ветеранов, ампутированных, которым очень трудно передвигаться по этим высоким бордюрам, по ухабам на дорогах. Матерям с детьми в колясках передвижение тоже очень тяжелое", — говорит ветеран российско-украинской войны Артем Хребет.

Он добавил, что создание парковки на Приречной позволит людям с ограниченными возможностями доставаться спокойно и безопасно в зону отдыха, подниматься на лифтах на спортивные площадки и спускаться в зоны отдыха.

"Если нет четкого места для парковки и нет укрытия, мы не можем рассматривать эту локацию для проведения массовых мероприятий. Поэтому мы поддерживаем решение об обустройстве парковки на улице Приречной", — отметил организатор благотворительных спортивных соревнований Алексей Вовк.

Также строительство паркинга поможет увеличить площадь зеленых зон на Оболони.

"Бетонные плиты сверху мы засыпаем землей, это будет ширина почти 18 метров, и на этом участке мы сделаем прогулочную зону, зону отдыха", — говорит главный архитектор проекта по строительству паркинга Игорь Петров.

Петров также сообщил, что будет создан дополнительный сквер площадью 300-350 квадратных метров для жителей Приречной и всей Оболони. Таким образом, будет увеличена площадь зеленых насаждений.