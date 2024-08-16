Паркінг у Києві — де можна буде припаркувати автомобіль

Парк "Наталка" у Києві. Фото ілюстративне: Вандрівка

У Києві біля паркової зони на острові Оболонський та парку "Наталка" побудують великий паркінг для автомобілів. Окрім того, він підвищить рівень безпеки киян, оскільки функціонуватиме як укриття.

Про це повідомили на сайті Київської міської ради у п'ятницю, 16 серпня.

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Будівництво паркінгу на вулиці Прирічній дасть змогу розвантажити навколишні подвір’я від автомобілів та збільшить площу зелених зон. Також цей паркінг функціонуватиме, як укриття.

Проблема нестачі автомісць на Оболоні загострилася після відкриття зони відпочинку на Оболонському острові та мосту "Хвиля Азову", які стали популярними серед містян.

Проєкт на вулиці Прирічній передбачає будівництво дворівневого автопаркінгу, розрахованого на 750 автомісць та оснащеного ліфтом для маломобільних людей. Під час повітряних тривог паркінг слугуватиме укриттям для понад двух тисяч людей.

Навіщо потрібен паркінг

"Зараз є дуже багато ветеранів, ампутованих, яким дуже важко пересуватися по цих високих бордюрах, по вибоїнах на дорогах. Матерям з дітьми у візочках пересування теж дуже важко", — каже ветеран російсько-української війни Артем Хребет.

Він додав, що створення парковки на Прирічній дасть змогу дасть змогу людям з обмеженими можливостями діставатися спокійно і безпечно до зони відпочинку, підійматися на ліфтах на спортивні майданчики та спускатися до зон відпочинку.

"Якщо немає чіткого місця для парковки і немає укриття, ми не можемо розглядати цю локацію для проведення масових заходів. Тому ми дуже підтримуємо рішення про облаштування парковки на вулиці Прирічній", — зазначив організатор благодійних спортивних змагань Олексій Вовк.

Також будівництво паркінгу допоможе збільшити площу зелених зон на Оболоні.

"Бетонні плити зверху ми засипемо землею, це буде ширина майже 18 метрів, і на цій ділянці ми зробимо прогулянкову зону, зону відпочинку", — каже головний архітектор проєкту з будівництва паркінгу Ігор Петров.

Петров також повідомив, що буде створено додатковий сквер площею 300-350 квадратних метрів для мешканців Прирічної та всієї Оболоні. Таким чином буде збільшено площу зелених насаджень.