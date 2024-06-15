Снос McDonald's возле вокзала. Фото: скриншот

В Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала коммунальные службы столицы начали сносить ресторан быстрого приготовления McDonald's. Здание уже некоторое время стояло отгороженное, а сегодня прибыла строительная техника.

Видео начала демонтажа здания обнародовали местные Twitter и Telegram-каналы.

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Здание давно огородили, а сегодня привезли строительную технику pic.twitter.com/GBzyXqQv9N — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 15, 2024

Демонтаж McDonald's в Киеве

Ранее пресс-служба компании сообщала, что McDonald's возле Центрального железнодорожного вокзала закрыли на реконструкцию, которая должна была продолжаться до конца осени.

Этот ресторан, начавший работу в 2011 году, стал вторым в мире по количеству посещений. Он закрылся на реконструкцию 1 июня, а работы планируется завершить до ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена углубить взаимодействие с сетями автозаправочных станций. Компания планирует внедрять партнерские программы.

Напомним, 15 марта в сетях McDonald's произошел масштабный сбой. Заведения закрылись в странах Европы, Азии и Австралии.