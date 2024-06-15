Знесення McDonald's біля Вокзалу

У Києві біля Центрального залізничного вокзалу зносять McDonald's
У Києві біля Центрального залізничного вокзалу комунальні служби столиці почали зносити ресторан швидкого приготування McDonald's. Будівля вже деякий час стояла відгорожена, а сьогодні прибула будівельна техніка.
Відео початку демонтажу будівлі оприлюднили місцеві Twitter і Telegram-канали.
McDonalds на Вокзальній вже зносять— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 15, 2024
Будівлю вже давно огородили, а сьогодні привезли будівельну техніку pic.twitter.com/GBzyXqQv9N
Демонтаж McDonald's у Києві
Раніше пресслужба компанії повідомляла, що McDonald’s біля Центрального залізничного вокзалу закрили на реконструкцію, яка мала б тривати до кінця осені.
Цей ресторан, який почав роботу у 2011 році, став другим у світі за кількістю відвідувань. Він зачинився на реконструкцію 1 червня, а роботи планують завершити до листопада 2024 року.
Раніше ми повідомляли, що мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's має намір поглибити взаємодію з мережами автозаправних станцій. Компанія планує впроваджувати партнерські програми.
Нагадаємо, 15 березня у мережах McDonald's стався масштабний збій. Заклади закрились у країнах Європи, Азії та Австралії.
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