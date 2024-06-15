Знесення McDonald's біля вокзалу. Фото: скриншот

У Києві біля Центрального залізничного вокзалу комунальні служби столиці почали зносити ресторан швидкого приготування McDonald's. Будівля вже деякий час стояла відгорожена, а сьогодні прибула будівельна техніка.

Відео початку демонтажу будівлі оприлюднили місцеві Twitter і Telegram-канали.

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Будівлю вже давно огородили, а сьогодні привезли будівельну техніку pic.twitter.com/GBzyXqQv9N — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 15, 2024

Демонтаж McDonald's у Києві

Раніше пресслужба компанії повідомляла, що McDonald’s біля Центрального залізничного вокзалу закрили на реконструкцію, яка мала б тривати до кінця осені.

Цей ресторан, який почав роботу у 2011 році, став другим у світі за кількістю відвідувань. Він зачинився на реконструкцію 1 червня, а роботи планують завершити до листопада 2024 року.

Раніше ми повідомляли, що мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's має намір поглибити взаємодію з мережами автозаправних станцій. Компанія планує впроваджувати партнерські програми.

Нагадаємо, 15 березня у мережах McDonald's стався масштабний збій. Заклади закрились у країнах Європи, Азії та Австралії.