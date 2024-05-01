В Киеве возле церквей на Пасху будет патрулировать полиция

Люди возле церкви. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в воскресенье, 5 мая, во время празднования Пасхи будут задействованы все необходимые меры безопасности. Для этого будут привлечены работники столичной полиции и сотрудники муниципальной охраны города.

Об этом сообщает КГВА в Telegram в среду, 1 мая.

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В течение дня правоохранители в Киеве будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих — храмы, соборы и "Киево-Печерскую лавру", чтобы не допустить провокаций.

Также они будут дежурить возле церквей и в случае воздушной тревоги будут помогать эвакуироваться верующим и священнослужителям в ближайшие укрытия.

Кроме того, в столице будут работать специальные временные мониторинговые центры для оперативного отслеживания ситуации во избежание правонарушений. А комендантский час на Пасху будет действовать без изменений: с 00:00 до 05:00.

В КГВА призвали киевлян и гостей города за возможность посмотреть онлайн богослужение вместо похода в церковь.

"Если все же решите пойти в храм — заботьтесь о безопасности! Старайтесь избегать больших скоплений людей. Не забывайте, что в стране продолжается война", — отмечается в сообщении.

Граждан призывали соблюдать осторожность и соблюдать правила безопасности: при объявлении тревоги — направляться в ближайшее укрытие.

Скриншот сообщения КГВА

Скриншот сообщения КГВА

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